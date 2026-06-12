愛吃「半熟培根」惹禍！男劇烈頭痛 醫檢查驚見「寄生蟲入腦」

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健康中心／許展溢報導

報告指出，該男子偏好未煮熟的培根，才導致寄生蟲感染。（示意圖／資料照）

一名長期飽受偏頭痛困擾的52歲男子，近來發現頭痛症狀劇烈惡化，就醫檢查後，導致他痛苦不堪的元凶，竟是腦部遭到豬肉絛蟲感染，而這一切源頭竟然與他最愛的飲食習慣有關。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，發表於《美國病例報告期刊》（American Journal of Case Reports）的病例紀錄，這名52歲男患者本身有偏頭痛病史，然在過去的4個月裡，偏頭痛情況越來越頻繁，幾乎每週都發作，且疼痛程度嚴重，甚至連平時服用的藥物都沒效。

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醫生安排頭部電腦斷層掃描，結果顯示其大腦出現多個充滿液體的囊腫，也做了核磁共振影像，結果顯示腦水腫，研判是一種由豬肉條蟲的幼蟲引起的寄生蟲感染，而通常該寄生蟲會藉由受污染的食物或糞口途徑進入人體。

該患者提到，他近期唯一的旅遊史是2年前曾搭乘郵輪前往巴哈馬，沒有食用生食，但自己大半輩子都很喜歡吃「未完全煮熟的培根」。

報告指出，該男子偏好未煮熟的培根，才導致寄生蟲感染，然這種情況在多數已開發國家相當罕見，通常會發生在衛生條件較差的地區，所幸這名患者服用了兩週藥物，頭痛緩解外，大腦中的囊腫也縮小。

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