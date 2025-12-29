生活中心／杜子心報導



國人飲食習慣離不開醬料，不論稀飯、乾麵或燙青菜，總要沾一下才覺得有味道，但醫師提醒，這樣的「靈魂醬料」對腎臟病患者來說，可能正一步步將人推向洗腎之路。根據世界衛生組織與衛福部建議，成人每日鈉攝取量約等於食鹽5公克、鈉不宜超過2400毫克，但市售醬料含鈉量普遍偏高，光是15毫升醬油就接近1000毫克鈉，兩湯匙就可能超標。腎臟科醫師洪永祥直言，高鈉、高磷與高糖的加工醬料，是慢性腎病最容易被忽略的「隱形刺客」。





愛吃「醬」的注意了！醫曝「5大傷腎醬料」排行榜：幾乎天天在吃

一名65歲老翁長期大量食用「辣豆瓣醬」導致多項腎功能指標異常。（示意圖，與本新聞無關／民視資料照）

洪永祥在臉書粉專分享，一名65歲男性合併高血壓與慢性腎衰竭第三期，自認飲食清淡、不菸不酒，也幾乎不加鹽，卻長期大量食用「超級辣豆瓣醬」，早餐稀飯、午餐乾麵、晚餐燙青菜都拌上好幾匙。短短3個月內，肌酸酐從2.1飆升至3.5，血磷高達7.8，血壓長期超過180毫米汞柱，雙腳水腫一按就凹。洪永祥形容，腎臟就像已出現裂痕的濾水器，而鈉離子如同高壓水槍，持續衝擊腎小球過濾屏障，讓腎功能快速惡化。所幸該患者在嚴格戒除醬料後，3個月追蹤檢查，腎功能指標明顯改善。

許多人經常吃的醬油膏其實是傷腎醬料排行榜第二名。(示意圖／民視財經網)





洪永祥進一步點名「5大傷腎醬料排行榜」，第一名辣豆瓣醬，每百公克鈉含量高達7000毫克，無機磷超過500毫克；第二名醬油膏，為了濃稠口感加入修飾澱粉與大量鹽分；第三名番茄醬，每百公克近三分之一是糖，還含高果糖漿；第四名沙茶醬，乾燥海產使磷、鉀濃度偏高；第五名美乃滋，油脂占比高達七至八成，易造成血脂與血管硬化。洪永祥建議，以蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒等天然辛香料，或檸檬汁、白醋取代重鹹醬料，減醬不減味，才不會在不知不覺中透支腎臟的未來。





