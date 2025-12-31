愛吃「高脂飲食」恐致癌 研究：小老鼠在1年內就罹癌

麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）近期在頂尖期刊《Cell》發表一項研究，揭示長期攝取高脂飲食對肝臟的毀滅性影響。新陳代謝暨內分泌科醫師蔡明劼分享這項令人警惕的研究指出，肝細胞為了在油脂過量的惡劣環境中存活，會啟動自我退化機制，最終成為癌症的溫床。

飽和脂肪，炸雞、珍奶是肝臟的大敵。（圖／中天新聞）

研究團隊透過追蹤發現，長期餵食高脂飲食的實驗小鼠，到了後期幾乎全數罹患肝癌。蔡明劼在臉書粉專解釋，正常肝細胞負責代謝、解毒與生產各種營養，但當每天塞入大量油脂時，肝細胞會面臨巨大生存壓力。為了不被油脂垃圾淹沒致死，肝細胞會啟動一種逆轉程式，首先停止工作、不再負責代謝和分泌，接著退化成類似幹細胞的未成熟狀態。

這種未成熟狀態的細胞變得極易生長、不易死亡，蔡明劼強調，「這正是癌症的溫床。一旦細胞不再履行正常職責且瘋狂增殖，只要稍微發生一個基因突變，就會立刻轉化成惡性腫瘤。」研究人員對比人類肝病患者的數據後發現，模式驚人地相似。

蔡明劼指出，雖然實驗小鼠在一年內就罹癌，但轉換到人類身上，這可能是長達二十年的緩慢過程。他警告，現在每一口油膩飲食，都在為二十年後的身體埋下不定時炸彈。

針對如何避免肝細胞被迫退化，蔡明劼提出三大日常行動。首先是執行地中海飲食，包括增加纖維質以幫助吸附油脂、減輕肝臟代謝負擔，減少精緻糖與飽和脂肪，炸雞、珍奶是肝臟的大敵，可改用橄欖油或酪梨等好油，並控制熱量攝取以啟動細胞的修復機制。

排油行動包括有氧運動如跑步、快走或游泳。（示意圖／翻攝自pixabay）

其次是每週累積一百五十分鐘的排油行動，有氧運動如跑步、快走或游泳，能最直接幫助肝臟燃燒囤積的脂肪，達到脂肪肝逆轉效果。重量訓練則可增加肌肉量、提高基礎代謝，讓身體更有效處理攝入的營養，不讓多餘能量堆積在肝臟。

蔡明劼也提醒定期檢查的重要性，脂肪肝通常沒有症狀，等到出現疼痛往往已經太晚。透過超音波與肝指數檢查，能在細胞還沒決定退化前及時挽救。

