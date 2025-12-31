愛吃「1類食物」20年後恐致肝癌 醫曝拯救3大日常行動：小心淪癌症溫床

最新研究若長期攝取「高脂飲食」，肝細胞恐為了活下去，會選擇「自我退化」最終導致癌症。示意圖。（翻攝自pixabayAC）

近年健康意識抬頭，不少人開始關注健康飲食，新陳代謝內分泌、肥胖症專科醫師就坦言，最新研究若長期攝取「高脂飲食」，肝細胞恐為了活下去，會選擇「自我退化」最終導致癌症，建議執行地中海飲食、多運動與定期檢查，來拯救肝臟。

新陳代謝內分泌、肥胖症專科醫師蔡明劼，在粉絲專頁分享麻省理工學院（MIT）最近在頂尖期刊《Cell》發表的一項研究，該研究員透過實驗小鼠發現，在長期餵食高脂飲食的小鼠中，後期幾乎所有小鼠都罹患肝癌，揭示飲食對肝臟代謝的毀滅性影響。

蔡明劼進一步表示，正常的肝細胞是身體的棟樑，負責代謝、解毒和生產各種營養，但若攝取大量油脂時，肝細胞會面臨巨大的生存壓力，為不被「油脂垃圾」淹死，肝細胞會啟動逆轉程式、停止工作，不再負責代謝與分泌，並退化成類似「幹細胞」的未成熟狀態；然而，當進入這種狀態後，細胞變得極好生長、不易死亡，只為了在惡劣環境中存活，「這種『未成熟』的狀態，正是癌症的溫床。」

蔡明劼點出關鍵，指一旦細胞不再履行正常職務且瘋狂增殖，只要稍微發生一個基因突變，就會立刻轉化成惡性腫瘤。據研究員發現，雖高脂飲食的小鼠在1年內就罹癌，但轉換到人類身上，可能是個長達20年的緩慢過程，意味著你現在每一口的油膩飲食，都將為20年後的身體埋下不定時炸彈。對此，蔡明劼也分享拯救肝臟的3大日常行動，包含執行「地中海飲食」、每週累積150分鐘的「排油行動」，以及定期檢查。

