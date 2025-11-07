愛吃「2美食」要注意！台中婦頭暈送醫驚罹大腸癌 醫：小心7徵兆
台中一名70多歲的婦人，最近上廁所型態改變卻不以為意，不僅出現血便，有時還便祕一整天沒上廁所。日前在家中因便秘、如廁不順，身體虛弱導致頭暈身體不適，全身無力的被家人送到醫院急診，醫師抽血驗出血紅素過低，檢查出有腸胃道出血，馬上輸血治療，住院期間進一步詳細檢查，發現有嚴重內痔出血、還罹患大腸癌，胃鏡檢查上消化道也有出血，後續給予治療。
大甲李綜合醫院肝膽腸胃科主治醫師賴大豊表示，患者送到急診室時血壓偏低，根據家屬轉述，患者到院前兩天，一整天沒大便，還有血便、胃食道逆流、頭暈等症狀，身體愈來愈虛弱，因此安排進一步檢查治療。
賴大豊說，患者住院期間，進行胃鏡、大腸鏡等檢查，檢查出有出血性胃炎導致上消化道出血，在腸子內也看到至少5公分大小的腫瘤，切下少許組織化驗後，研判是惡性腫瘤，還有嚴重內痔出血，建議接受進一步治療。
賴大豊透露，患者雖然多年前有做過腸胃鏡檢查，但是最近不只排便習慣改變、大便形狀改變，甚至便中有血或黏液，以及長期腹部不適，婦人都沒有放在心上，一直到住院前出血身體虛弱，進一步檢查才發現腸子內有惡性腫瘤。
「大腸癌初期症狀不明顯，而且很多人認為，腹痛或大便型態改變，只是短期不適或者吃壞肚子，因此不會在意。」賴大豊指出，罹患大腸癌的高危險族群，包括喜歡吃肉、吃燒烤，卻很少吃蔬菜水果的人，或是體重過重、過量吸菸、喝酒，以及曾經有大腸瘜肉、有大腸癌家族病史的族群。
民眾在上廁所時，只要出現糞便形狀、顏色、質地異常，排便習慣突然開始腹瀉或便秘，或是腹瀉和便秘交替出現，腹部脹氣、絞痛不舒服，症狀只要超過兩個禮拜以上，都該提高警覺到醫院進一步檢查。
賴大豊說，大腸癌在台灣男性的十大癌症排名依舊是第一，雖然衛福部提供45至74歲民眾，以及40至44歲有大腸癌家族史者，每2年一次免費的「定量免疫法」糞便潛血檢查，許多衛教也提醒民眾要少吃燒烤、多吃蔬果，但是民眾總是抱持著「我沒這麼衰，不會是我罹癌」的錯誤觀念，讓不少患者都錯過大腸癌的黃金治療期。
