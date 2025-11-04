愛喝咖啡、茶注意！咖啡因恐加速「鈣質」流失...醫示警4族群骨鬆風險高，3招有效補鈣

隨著全球人口快速老化，骨質疏鬆已成為影響健康與生活品質的重要議題。根據衛福部統計，台灣65歲以上長者中，平均每7人就有1人受到骨質疏鬆困擾。唐櫻翠醫師指出，若年輕時未累積足夠「骨本」，中年後將難以有效延緩骨質流失速度，進而增加骨折與骨鬆風險。因此，從兒童、青壯年到中老年，攝取充足鈣質都是不能忽視的重要議題。

「骨本危機」警鐘響！國人鈣攝取不足建議量六成

不少人以為骨質疏鬆是中老年人才會面臨的問題，但實際上，骨質會在20至30歲時達到巔峰，隨後便逐漸下降。根據衛福部資料，成人每日的鈣質建議攝取量為 1,000 毫克。然而統計數據卻顯示，國人鈣質攝取嚴重不足，平均不達每日建議量的六成，是所有礦物質中攝取量最差的。

唐櫻翠說明，長期缺乏鈣質可能讓骨骼在沒有明顯症狀的情況下逐漸變得脆弱，初期雖毫無症狀，然一旦發生跌倒或碰撞就容易引發骨折，不僅造成嚴重疼痛、影響行動力與生活品質，甚至可能導致長期殘疾或死亡。

醫示警四大族群骨鬆風險高

因此，如何適量補充足夠鈣質，為骨骼健康奠定良好基礎，已成為每個年齡層都不能忽視的健康課題。唐櫻翠也提醒，以下四大族群須特別留意鈣質補充：

兒童與青壯年：骨質衝刺累積的關鍵時期，奠定一生骨本基礎。

中老年族群：隨年齡增加，骨質逐漸流失，更需要鈣質補充以降低骨折風險。

孕婦與哺乳期女性：身體需供應胎兒或乳汁所需鈣質，若攝取不足，將動用母體骨骼中的鈣質儲備，增加自身骨質流失風險。

咖啡/茶飲愛好者：咖啡與茶是上班族們普遍喜愛的日常飲品。然而，其中的咖啡因會加速鈣質流失，讓原本就不足的「骨本」雪上加霜。

唐櫻翠提醒，想要預防骨質疏鬆、有效攝取鈣質，適當運動、多曬太陽外，牛奶、魚、蝦、豆類等食物皆可協助鈣質補充。



責任編輯：林勻熙

核稿編輯：曾耀儀



