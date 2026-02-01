愛喝手搖飲的注意了！他花45元爽中20萬 幸運門市曝光

有幸運民眾僅花費45元購買一杯紅茶，就對中發票頭獎，將20萬元抱回家。（示意圖／東森新聞）





愛喝手搖飲的注意了！財政部於1月25日公布114年11、12月統一發票獎號，其中有民眾僅花費45元購買一杯紅茶，就對中發票頭獎，將20萬元抱回家，幸運門市也隨之曝光了。

45元變20萬 手搖飲開出發票頭獎

根據《風傳媒》報導，清心福全表示，此次開出大獎的分店為「寧夏門市」，這名顧客在12月31日左右，花了45元購買一杯紅茶加料，順利抱回20萬元獎金，相當幸運。

114年11、12月統一發票獎號一次看

針對本期中獎號碼，其中千萬特別獎的中獎號碼為「97023797」，獎金200萬元的特獎中獎號碼為「00507588」，獎金20萬元的頭獎共開出3組，分別是「92377231」、「05232592」與「78125249」，依財政部規定，若發票號碼與頭獎中獎號碼末7碼相同，可兌領二獎4萬元；末6碼相同為三獎1萬元；末5碼相同可得四獎4,000元；末4碼相同為五獎1,000元；末3碼相同則可獲六獎200元。

廣告 廣告

114年11、12月統一發票領獎期限自115年2月6日起至115年5月5日止，提醒中獎民眾務必把握時間，在期限內完成兌領，以免錯過領獎時機。

114年11、12月統一發票中獎號碼。（圖／東森新聞）

更多東森新聞報導

收「發票中獎通知」被詐騙！他3分鐘數萬元飛了

快檢查手機！18萬張「中獎發票」躲在這 3/5全充公

性生活與外遇機率有關！專家曝「這族群」易出軌

