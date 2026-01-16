愛喝手搖飲+常熬夜！26歲OL送醫被判「終生洗腎」 崩潰喊：我還這麼年輕

一名26歲的妙齡上族女子，因為愛喝手搖飲加上長期熬夜，導致腎衰竭需終生洗腎，圖為手搖飲示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

許多人都愛喝手搖飲，但小心有害健康。醫師洪永祥近日分享案例表示，一名26歲女子，為了拚業績，每天都要買兩杯手搖飲紓壓，結果突然嚴重喘不過氣，經送醫才發現，已腎衰竭合併肺水腫，必須插管緊急洗腎，該妙齡女難以接受，哭喊自己還年輕。洪永祥則提醒，愈來愈多年輕人，長期熬夜伴隨高糖飲品，加上沒有病識感，導致腎臟功能嚴重受損。

這名妙齡女子病發前的生活習慣？

腎臟科醫師洪永祥日前在臉書分享年輕人洗腎的警訊，他提到一名妙齡女子的例子表示，這名26歲的上班族，每天早出晚歸衝刺業績，生活除了壓力，就是靠每天兩杯手搖飲來排解，病發前半年經常覺得臉部浮腫，卻總以為是熬夜沒睡好，直到某天深夜加班，突然喘不過氣，被同事緊急送醫。

經醫師診斷，該女子腎功能已經完全衰竭，尿毒素指數破表導致肺水腫，必須立刻插管並緊急洗腎，否則會有生命危險。洪永祥回憶說，該女病患淚流滿面詢問：「我只是愛喝飲料、愛熬夜，我還這麼年輕，為什麼我的腎臟就這樣沒了？」

醫師：該女子幾年前已有徵兆

洪永祥指出，後來該女子住院後，再進一步查明原因，病發前幾年就已經有蛋白尿，他研判，應該是慢性腎絲球炎卻從未看過醫師，也未經過任何治療，加上長年熬夜愛喝飲料，最終導致這場不可挽回的悲劇。

「缺乏明顯症狀與病識感，導致延誤就醫時機。」洪永祥指出，高果糖飲料不分年齡都可能對腎臟造成傷害，除增加肥胖與糖尿病風險外，國外醫學期刊研究，果糖在體內代謝後產生的尿酸，可能對腎小管造成持續性刺激，引發慢性間質發炎。

照顧腎臟哪些成因需注意？

洪永祥進一步表示， 40歲以下洗腎患者，往往同時存在潛在疾病與長期傷腎的生活習慣，包括未追蹤的蛋白尿、慢性腎絲球炎，以及長期熬夜、高糖飲食等因素，最終在某個時間點集中爆發，造成腎功能快速惡化。他呼籲，年輕人少喝一杯含糖手搖飲，多喝一杯白開水，不亂吃止痛藥，定期做腎功能檢查，拯救自己的腎臟。

