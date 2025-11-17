愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增

健康中心／李紹宏報導

國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！

專家列舉「7種不好的喝茶習慣」。（示意圖／PIXABAY）

哈佛醫研究所、加州腸道專家賽蒂（Saurabh Sethi）在社群軟體IG上指出7種糟糕喝茶習慣：

1.空腹喝茶

賽蒂表示，在喝茶前最好先吃點東西，如果空腹飲用，茶的咖啡因、酸度和單寧酸會刺激胃黏膜，引發胃食道逆流及噁心不適。

廣告 廣告

2.高糖量的茶飲

冰的甜茶或奶茶可能含有30～40克的糖，賽蒂指出，長期飲用恐怕會有脂肪肝並罹患糖尿病。因為高糖飲食會迫使身體不斷分泌胰島素來降低血糖，久而久之會導致細胞對胰島素的敏感度下降（胰島素阻抗），顯著增加罹患第2型糖尿病的風險。

3.排毒茶或瘦身茶

許多號稱能排毒、減肥的茶飲，其實都含有瀉藥成分，過量飲用會讓身體脫水、電解質失衡，甚至會讓腸胃受不良影響。

4.過度攝取「綠茶萃取」

專家指出，綠茶含有豐富的兒茶素，有助於清除體內自由基，減少細胞氧化損傷，對抗發炎反應，研究指出，長期飲用綠茶可能與降低乳腺癌、前列腺癌和結腸直腸癌等風險有關。此外，也能促進心血管健康。

不過需要注意，以上前提是「適量飲用」。賽蒂強調，若不喝綠茶改攝取綠茶萃取物，並量使用，恐存在「罕見但真實存在的肝毒性」。

專家提醒，要避免過量攝取含有綠茶萃取物的保健品或保養品。（示意圖／PIXABAY）

5.喝超燙的茶

賽蒂表示，喝常盡量適溫就好，若經常飲用高於65°C的茶，將會提高食道癌風險。

6.在晚上喝含咖啡因茶飲

在睡眠時，肝臟會進行修復，如果在睡前喝咖啡因茶飲，會擾亂睡眠，並破壞肝臟修復。

7.喝太多珍珠奶茶

台灣首創的珍珠奶茶風靡全球，香甜有咬勁的滋味讓人傾倒，但賽蒂強調，珍奶有大量糖分，還有澱粉製成的珍珠，導致熱量爆炸，若長期超量飲用，可能會引發非酒精性脂肪肝或胰島素阻抗（Insulin Resistance, IR），進而引發糖尿病。

珍珠奶茶含有大量糖分和澱粉，避免過度飲用。（圖／PIXABAY）

專家提醒，適量飲用合適的茶飲當然有好處，因為茶葉中含有豐富的茶多酚（兒茶素）、類黃酮和L-茶胺酸等活性化合物，會抗發炎提升腦部功能與穩定情緒等，就怕過量且不合適的飲用，弄巧成拙，反而壞了身體。

更多三立新聞網報導

挺兄弟？黃國昌冷回「不談館長私事」 史書華怒吼：要吹哨者保護會幹嘛

高雄月世界慘變「淒涼垃圾山」 環保局怒吼：垃圾從台南來的！下場曝

高市早苗「台灣有事」觸中國紅線！彭博分析師揭4報復手段：太激烈

他納悶「炸銀絲捲」都誰在點？一票網暴動了：你懂啥！根本寶藏單品

