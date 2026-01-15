愛喝酒恐更容易中鏢！醫曝酒癮者染疫風險高出一截

北市聯合醫院研究團隊最新研究發現，酒精成癮者會削弱免疫系統，進而增加感染風險，更可能誘發血管張力素轉換酶，提升感染COVID-19的易感性。（本報資料照片）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

全球約有24億人有飲酒行為，其中約12.7％患有酒精使用疾患，也就是酒精成癮者。北市聯合醫院研究團隊最新研究發現，酒精使用疾患會削弱免疫系統，增加感染風險，更可能誘發血管張力素轉換酶(angiotensin-converting enzyme)過度表現，提升感染COVID-19的易感性，酒精使用疾患者的COVID-19感染風險，為非酒精使用疾患者的1.2倍，使住院風險增加1.3倍，死亡風險增加1.5倍，不過關聯性仍缺乏充分的研究證據。

為深入探討感染風險影響，北市聯合醫院研究團隊結合疾病管制署COVID-19法定傳染病通報資料，以及全國健保資料庫，進行大數據研究。

本研究第一作者、醫師顏永豐指出，酒精使用疾患者的COVID-19感染風險為非酒精使用疾患者的1.2倍，進一步依年齡、性別及COVID-19疫苗接種狀況進行分層分析後，結果顯示酒精使用疾患於多個次分層族群中，皆與COVID-19感染風險增加相關，包括年齡大於50歲及女性族群。

顏永豐說，即便已施打疫苗的酒精使用疾患者，仍比一般族群且打疫苗者容易感染COVID-19，顯示疫苗效力可能受到酒精使用疾患的影響而減低；研究亦發現，在COVID-19感染者中，酒精使用疾患會使住院風險增加1.3倍，死亡風險增加1.5倍。

通訊作者、醫師郭千哲表示，酒精使用疾患與多項公共衛生重大疾病，如糖尿病、癌症及心血管疾病的不良預後密切相關，研究進一步證實，酒精使用疾患與COVID-19感染風險之間存在顯著關聯，顯示酒精使用疾患患者具有較高的感染風險，鑑於酒精使用疾患在一般族群中的盛行率高，研究結果指出，酒精使用疾患患者應被納入COVID-19防治之優先族群，並可作為未來傳染病防治策略與公共衛生決策的重要依據。

