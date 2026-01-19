愛喝酒更容易染新冠！最新研究揭「死亡風險增1.5倍」疫苗保護力也下降

全球約有24億人有飲酒行為，其中約12.7%罹患酒精使用疾患。最新國內大型研究發現，與一般人相比，酒癮者感染新冠肺炎的機率高出約1.2倍，而因感染新冠肺炎而死亡的風險則增加約1.5倍。即便已接種疫苗，酒癮族群在感染、住院與死亡的風險仍顯著較高，此結果再次突顯大量飲酒對健康的嚴重威脅。











北市聯醫和平院區感染科主任顏永豐表示，過量飲酒會削弱免疫系統，增加感染機率，且恐誘發「血管張力素轉換酶」過度表現，提升新冠肺炎（COVID-19）的易感性，但以往關於酒精使用與新冠肺炎感染風險之間的關聯性，仍缺乏充分的研究證據。

廣告 廣告





酒癮者染新冠風險更高



顏永豐說明，為釐清酒癮和新冠肺炎的實際關聯，北市聯醫研究團隊整合衛生福利部疾病管制署新冠肺炎通報資料，另串接健保資料庫，進行大數據分析，希望釐清酒精使用與新冠肺炎感染風險之間是否存在關聯。

顏永豐指出，研究結果發現，酒癮族群感染新冠肺炎的風險是無酒癮者的1.2倍；進一步依年齡、性別等差異進行分析，發現此趨勢在50歲以上、女性中更為明顯。研究成果已刊登於國際期刊。





打疫苗保護力也會下降



作為該研究第一作者，顏永豐強調：「根據研究，即便已施打疫苗的酒精使用疾患者，仍比一般族群且打新冠疫苗者容易感染新冠肺炎，顯示疫苗效力可能受到酒精使用疾患的影響而減低。」研究亦發現，在新冠肺炎感染者中，酒精使用疾患會使住院風險增加1.3倍，死亡風險增加1.5倍。

該研究通訊作者、北巿聯醫院松德院區一般精神科主治醫師郭千哲表示，酒精使用疾患與多項公共衛生重大疾病，例如：糖尿病、癌症及心血管疾病等不良預後密切相關，該研究進一步證實，酒精使用疾患與新冠肺炎感染風險之間存在顯著關聯，顯示酒精使用疾患患者具有較高的感染風險。

郭千哲說明，有鑑於酒精使用疾患在一般族群中的盛行率高，研究結果指出，酒精使用疾患患者應被納入新冠肺炎防治之優先族群，並可作為未來傳染病防治策略與公共衛生決策的重要依據。

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

流感疫苗「月打431萬劑」創紀錄！疾管署示警「這時間」疫情恐再起

流感、新冠疫情接力！醫曝「新冠急重症風險」高2倍：1招自測高風險群



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為愛喝酒更容易染新冠！最新研究揭「死亡風險增1.5倍」疫苗保護力也下降