愛喝2飲品小心變禿頭 專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

現代人生活壓力大或是遺傳因素，全球50歲以上半數男性和4分之1女性都有禿頭或髮量稀疏的困擾。國外一項刊登於《營養與健康》（Nutrition and Health）期刊的研究，從逾6萬人中分析，飲食與掉髮有重要關聯，經常飲用可樂、奶茶等含糖飲料或酒精，會加速禿頭風險。

臉書粉絲專頁「韋恩的食農生活」日前分享一項國外研究，發表於《營養與健康》期刊的一項系統性回顧，整合了17篇經過同行評審的研究，共納入超過61000名參與者資料，結果發現每周攝取超過3500毫升含糖飲料的人，掉髮風險明顯上升，特別是在男性族群中更為顯著。

除了含糖飲料之外，酒精同樣被發現與脫髮及頭髮提前變白有關；雖然目前尚無確定的因果關係，但有國外學者推測，過量飲酒可能干擾維生素與礦物質（如鋅、鐵及維他命B群）的吸收，並影響肝臟代謝及睡眠品質，導致毛囊受損；同時，酒精引發的慢性發炎反應，也會加速掉髮過程。

不僅如此，這項研究也發現，血液中維他命D濃度與掉髮程度呈負相關，代表維他命D越低，掉髮越嚴重。缺乏鐵質亦會影響毛囊生長週期，使頭髮提早進入休止期。專家指出，這些證據強烈支持「營養狀態不佳會影響髮質與髮量」的觀點。

因此專家認為除了戒糖與酒精，蛋白質的攝取也相當重要，早期臨床試驗顯示，僅兩週的低蛋白飲食就足以讓頭髮髓質變薄、失去光澤；而攝取十字花科蔬菜（如花椰菜、青花菜）與大豆製品的人，脫髮情況則相對較輕，因為這類食物富含植物雌激素與抗氧化物，有助於維持荷爾蒙平衡與毛囊健康。

整理以上專家建議，想要預防禿頭，日常飲食應做到3點，第一是維持足夠的維他命D與鐵攝取；第二則是避免過量糖分與酒精；最後一點就是確保蛋白質充足，並搭配植物性飲食。最重要的是，每日少喝一瓶飲料，「也許明天就可能多留一撮頭髮」。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

