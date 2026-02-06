愛四路夜市7日起全天營業16天

仁二路(愛四到愛五)路人孔降八日刨鋪綠面，夜市攤商配合移動。(記者王慕慈攝)

記者王慕慈∕基隆報導

基隆愛四路夜市二十四小時不打烊營業，從二月七日零時起到二月二十二日二十四時(大年初六)，市府為提供用路人及外地遊客舒適的行車感受，二月八日深夜起從仁二路(愛四到愛五)段進行管制，人手孔降埋，路面刨鋪，市府協調夜市管委會，攤商會配合移位或收攤，不致粉塵影響商家，預計二月九日上午八時，全面開放通車。

基隆愛四路夜市從二月七日零時起全二十四小時不打烊，至大年初六。(記者王慕慈攝)

市府工務處養工科長廖俊育說，原本仁二路(愛四到愛五路段)公告在二月七日進行，因天候不佳，延後到二月八日深夜施工，屆時路段中人手孔都會降埋，協調夜市管委會，攤商會配合移位或收攤；他說，二月八日晚十時會開始進行管制，範圍從仁二路的愛五到愛四路段，進行刨鋪前前置作業，希望車輛能夠移置，不要影響到施工，十一時左右會視攤商收攤的狀況，再來進行刨鋪，由於過程中會有粉塵，會影響到商家營運，刨鋪完成後，預計二月九日上午八時全面開放通車，要請行經此路段車輛改道。

對於人口蓋的高低，民眾提出意見。廖俊育說，因為仁二路跟愛四路是商業核心，用電需求量大管線布設密集。為提升用路品質，這次道路維護四部曲，孔蓋減量、路基改善、全寬刨鋪、提升齊平。

過年前是民眾重要採買時段，愛四路夜市二十四小時不打烊從二月七日零時起到二月二十二日二十四時(大年初六)人潮多，基隆夜市又是北台灣相當重要的觀光景點，市府路面整平，提供用路人舒適的感受。