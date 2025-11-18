愛回健康人生！臺北醫院：胃內水球助找回自信陪伴家人

（記者陳志仁／新北報導）「明明吃得不多，體重還是降不下來，每次站上體重計都覺得信心被打擊！」年近50歲的李先生回想過去一次次的努力，卻失敗的減重過程，無奈與挫折像影子般揮之不去，也讓他逐漸喪失對自己的期待。

圖／張琮承醫師說明特殊水球放置時呈現扁狀，從口腔放入胃部後注入生理食鹽水才成為水球狀，置放時間約30分鐘。（衛生福利部臺北醫院提供）

身為職場主管的李先生，深知外貌與健康攸關形象與效率，特別是BMI已超過32，三高風險逐漸逼近；他曾嘗試坊間盛行的瘦瘦針、針灸埋線等方式，卻無法穩定維持成效，直到前往衛生福利部臺北醫院肝膽腸胃科諮詢後，才找到新的希望，接受醫療團隊建議，採取「胃內水球」輔助療法，短短兩個月就成功減重7公斤，不只健康數值向好，精神狀況也明顯改善。

肝膽腸胃科張琮承醫師表示，「胃內水球」是介於藥物治療與減重手術之間的選擇，適用於BMI超過30的超重者，亦可作為術前預備，先行減重以降低手術風險，療程方式為透過內視鏡進行約30分鐘的微創置放，將400至700毫升容量的特殊水球置入胃部，降低胃容積並產生飽足感，減少攝食量；水球可在體內維持最多12個月，期間需定期回診追蹤，評估狀況並調整飲食及生活習慣。

李先生分享，療程剛開始的三天會感覺胃部脹痛、有些噁心，但後續不適感逐漸緩解，食量也自然降低，「以前上班吃飽就想睡，現在頭腦清楚，精神也變更好！」他還開心地說，體力變好了，現在可以陪孩子玩半小時不喊累，「以前還沒十分鐘就喘到不行，只能求老婆來接手」現在老婆都說我瘦了好，瘦了健康，能陪孩子久一點。

張琮承醫師特別提醒，胃內水球雖屬微創療程，但仍可能造成噁心、嘔吐、腹脹等副作用，需搭配專業團隊定期回診追蹤，才能降低風險；他強調，這種減重方式不僅在於快速瘦身，更重要的是建立健康可持續的生活模式，透過醫師與營養師的協助，幫助病人達成長期目標，真正找回健康與自信。

