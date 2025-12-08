｢愛國者治港｣未能取得支持 香港立法會選舉投票率31.9%歷屆第2低

圖：翻攝中通社

[Newtalk新聞] 香港第八屆立法會選舉落幕，這是香港實行「愛國者治港」後第二次改選，選民於香港發生數十年來最嚴重火災大埔宏福苑大火後投票。香港選舉事務處今（8）天凌晨公布數據顯示，本次投票率為31.9%，創歷來第2低紀錄。投票率雖然略高於2021年，卻凸顯出改革後的選舉制度未能取得強有力支持。

綜合美聯社、法新社等外媒報導，根據香港選舉事務處今天凌晨在官網公布資料，全港約410萬名登記選民中有約130萬人投票，選出新的立法會議員。這次投票率為香港歷屆立法會選舉中第2低，僅略高於2021年時的30.2%。約1/3登記選民投票選出90席立法會議員。

香港新選制排除在這個中國領土上曾經活躍的反對勢力參與，自從中共當局加強打壓、壓制異見以來，410多萬合格選民中，特別是支持民主人士，有許多人自此遠離政治。如今參選人須通過審查，確保他們是忠於中共政府的「愛國者」。香港政府聲稱，為了在2019年大規模反政府示威後恢復穩定，這些改革有其必要。

香港新界大埔區集合住宅區「宏福苑」上嘔26日發生嚴重火災，造成大量死傷，死亡人數已知多達159人，罹難者年齡最小1歲、最高齡97歲，這起香港80年來最嚴重的火警事故矛頭指向貪汙，外界質疑政府監管，對維修工程招標產生疑團。這場選前的災難重創政府原先的催票衝刺行動。

有人因疑似在網路散布鼓勵不投票或投廢票內容而遭到逮捕，中國並對駐港外媒提出警告。北京駐港國安公署6日約談多位在港外媒負責人及記者並宣稱，宏福苑火災發生後，有外國媒體的報導「罔顧事實、散播虛假信息，歪曲抹黑政府救災善後工作，攻擊干擾立法會選舉」，任何媒體「不得藉新聞自由之名干涉中國內政、干預香港事務」。

強硬打壓異議的言行再度彰顯中共對香港高壓統治變本加厲，帶給香港更深的恐懼與壓迫，北京政府制定的港版國安法使香港社會豬羊變色，違背「香港制度50年不變」的承諾，剝奪了香港人民的政治權利和言論自由。即便發生因政府貪汙、無能造成的百死大火，官方仍「毫不手軟」出手打擊要求究責的人民和追求真相的媒體。

