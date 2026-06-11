愛國者飛彈何時能交貨？洛克希德馬丁：產能計畫翻三倍，但交貨時間「美國政府說了算」

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對於那些將國家安全寄託在「愛國者」防空系統（Patriot air defence system）上的美國盟友來說，最近從柏林航空展傳來的絕對是一個壞消息。全球最大軍火巨頭洛克希德馬丁（Lockheed Martin）高層親口證實：就算我們準備把產能翻三倍，你們什麼時候能拿到飛彈，我們說了不算。

​《金融時報》11日報導，在剛落幕的柏林航空展（ILA Berlin Air Show）上，洛克希德馬丁飛彈與火控部門負責戰略與業務發展的副總裁布萊恩·鄧恩（Brian Dunn）坦承「儘管我們有將產能增至三倍的計畫」，該公司仍無法向客戶保證，何時能夠交付愛國者飛彈。鄧恩坦言「我們無法決定這些飛彈的分配優先級，也無法告知客戶確切的交貨排程」。​

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這番話對於台灣、德國、日本、波蘭、阿聯以及沙烏地阿拉伯等急需補充愛國者系統的美國盟友來說，無疑是一記當頭棒喝。

鄧恩坦言，目前美國戰爭部（Department of War，即國防部）充斥各種關於如何重新排序、重新組織、誰能優先獲得飛彈的討論，但他也無奈地攤手：「這一切都不是我們能控制的。」這顯然意味著，即便盟友們捧著預算在門口排隊，最終誰能優先獲得愛國者飛彈的補充，完全取決於白宮與五角大廈的政治盤算。

產能大躍進，但還是要等

事實上，洛克希德馬丁並非沒有努力。洛克希德馬丁稍早與五角大廈達成了一項高達47億美元的巨額合約。洛克希德馬丁承諾將愛國者飛彈的產能，從目前的每年650枚大幅提升至每年2,000枚，不過這個「產能翻三倍」的實現時間，可能還是要等到2033年。

在俄烏戰爭爆發前，愛國者飛彈就已經是國際軍火市場的搶手貨。隨著烏克蘭戰局陷入膠著，這款飛彈的需求更是呈現指數級成長。軍事分析家警告，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）顯然看準愛國者飛彈短缺的致命傷，正不斷利用彈道飛彈與超音速飛彈，對烏克蘭進行毀滅性的飽和轟炸。

愛國者飛彈之所以如此關鍵，是因為它採用了「碰撞擊殺」（Hit-to-Kill）技術，在對付高速運作、軌跡難以預測的彈道飛彈與巡弋飛彈時，也能保持一定的攔截成功率。這款飛彈在烏克蘭戰場上屢建奇功，卻也嚴重消耗了美國的大量庫存。

中東戰火與「伊朗戰爭」的連鎖效應

更糟糕的是，地緣政治的烽火並未停息。2026年2月底爆發的美伊戰爭，讓原本就已捉襟見肘的西方軍火庫存雪上加霜。《金融時報》上個月指出，華府已向包括英國、波蘭、立陶宛和愛沙尼亞在內的歐洲盟友發出警告，要求他們做好美製武器延遲交付的準備。原因無他：美國必須優先將資源投入到當前衝突的最前線，優先補充因中東戰事急劇消耗的彈藥庫存。

遲遲看不到終點的伊朗戰爭不僅耗盡了美國的戰備儲蓄，也徹底打亂全球軍火供應鏈的既定節奏。對於站在抗俄最前線的波蘭與波羅的海三小國來說，他們原本以為買了美製武器就能高枕無憂，如今卻發現自己淪爲「被延後交貨」的二等客戶。在這種集體焦慮下，尋求「戰略自主」與「美國替代方案」成為歐洲國防政策的新顯學。

烏克蘭武器製造商 Fire Point 上週宣布，他們已經成功進行了一款新型地對空飛彈的首次飛行測試。這款飛彈的設計初衷非常明確：作為愛國者飛彈的廉價、可大規模量產的替代方案。洛克希德馬丁飛彈部門的另一位高階主管寶拉·哈特利（Paula Hartley）在接受《金融時報》採訪時，坦言她在與各國政府和軍方代表會面時，感受到了越來越強烈的質疑與不信任。

哈特利表示：「他們感到非常沮喪，因為有時候產品會面臨延遲和無法供貨的情況，有時候他們則對美國政府的決策感到失望」、「我非常理解這種挫折感……我們只能繼續埋頭苦幹，確保我們能夠履行我們的承諾。」

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