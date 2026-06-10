愛國者飛彈全球大缺貨 扛解放軍飛彈威脅台灣自製天弓實力徹底解析
俄烏戰爭持續延燒，中東局勢近年亦多次升溫，全球防空飛彈需求快速攀升。其中，被視為西方陣營防空主力的愛國者（Patriot）系統，更成為各國爭相採購的重點裝備。然而，面對不斷累積的訂單與戰場消耗，即使美國軍工體系全力擴產，供應速度仍遠遠追不上需求增長。
對同樣將愛國者列為防空骨幹之一的台灣而言，當外購飛彈面臨漫長等待期時，國產天弓系列究竟能發揮多少作用，已成為台海防衛的重要課題。
全球愛國者供不應求，訂單積壓達數千枚
根據美國外交政策研究所（FPRI）2026年發布的分析報告，目前來自德國、波蘭、沙烏地阿拉伯等多國的愛國者飛彈需求持續增加，累積訂單已超過4300枚。
若以目前愛國者三型（PAC-3）MSE攔截彈約每年600枚的產能估算，消化現有積壓訂單可能需要長達7年時間。即使將愛國者二型（PAC-2）系列一併計入，全球愛國者家族飛彈年產量約850至880枚，整體供應壓力依然相當沉重。
情況在近年的區域衝突中進一步惡化。根據多家智庫與媒體引述的美方評估資料，聯軍防空作戰期間大量消耗愛國者攔截彈，美國國防部隨後宣布價值47.6億美元的擴產合約，希望加速補充庫存。
FPRI指出，飛彈補充速度受限於工業產能與供應鏈擴建周期，即使政府投入大量資金，也無法在短時間內迅速提高產量。換言之，戰場上的消耗以天計算，但補充速度往往必須以年為單位衡量。
目前負責PAC-3 MSE生產的洛克希德．馬丁已將產量從數年前約350枚提升至超過500枚，並規劃於2027年前達到650枚年產量。負責尋標器生產的波音公司也正大幅擴充產線，試圖解決關鍵零組件的供應瓶頸。至於負責雷達與發射系統的雷神科技，則計畫在2028年前將PAC-2 GEM-T攔截彈產能提高150%。
儘管如此，奧斯陸大學飛彈防禦研究學者法比安．霍夫曼（Fabian Hoffman）仍指出，即使產能持續提升，西方國家在防空飛彈供應方面仍面臨長期壓力。
台灣愛國者持續接裝，第四個營同步籌建
台灣目前編成3個愛國者飛彈營，共9個飛彈連，裝備包括PAC-2與PAC-3系列飛彈。
近年國軍利用軍售結餘款增購數百枚PAC-3 MSE攔截彈，相關裝備已於2025年起陸續交運。PAC-3 MSE相較於早期型PAC-3具備更大推力與更長射程，可在更高空域攔截彈道飛彈，提升對高威脅目標的防護能力。
隨著新飛彈陸續到位，空軍防空飛彈指揮部也正規劃籌建第4個愛國者營，以吸收新增裝備並擴大防空部署規模。
另一方面，中科院近年也逐步打入愛國者供應鏈體系。雷神科技已與中科院合作，由台灣生產愛國者雷達系統所需部分子天線元件。這不僅是台灣首次參與美軍主力武器系統供應鏈，也有助於縮短部分零附件維修與補充時程。
從天弓二型到天弓三型，台灣防空能力的重要躍升
談到台灣國產防空體系，天弓系列始終是核心力量。
天弓二型主要設計目標為攔截高性能戰機與巡弋飛彈，依賴固定部署的長白相位陣列雷達，屬於傳統固定陣地防空系統。
1996年台海飛彈危機後，國軍意識到彈道飛彈威脅日益嚴重，進而啟動天弓三型研發計畫。經過多年開發後，天弓三型正式成為台灣首款具備反彈道飛彈能力的國產防空系統。
外界普遍估計，天弓三型最大速度可達7馬赫等級，飛彈機動能力可承受約50G過載。系統採用主動雷達尋標器進行終端導引，並搭配選向性破片彈頭，提高對高速目標的攔截效率。
在雷達部署方面，天弓三型也由固定陣地轉變為機動式相位陣列雷達車，可隨部隊快速轉移，大幅提升戰場生存能力。
若與美軍愛國者系統比較，天弓三型在功能定位上介於PAC-2與PAC-3之間。由於採用主動雷達尋標器與反彈道飛彈設計，其技術發展方向更接近PAC-3系列。不過兩者最大的差異仍在於終端攔截方式：PAC-3採用直接碰撞摧毀（Hit-to-Kill）技術，以純動能撞擊摧毀目標；天弓三型則仍主要依賴破片殺傷，因此在高空反彈道飛彈攔截能力方面仍存在差距。
天弓三型產能有限，難以完全取代愛國者
雖然天弓三型已成為國軍防空主力之一，但產能規模仍無法與美國軍工體系相比。
根據國防部公開資料，2014年核定的天弓三型量產案總經費超過748億元，規劃於2015年至2024年間完成12套系統建置。
中科院於2018年完成防空飛彈量產設施擴建後，天弓三型年產量由原先約48枚提升至96枚。後續預算資料顯示，量產進度大致穩定，具備持續供貨能力。
然而，即使達到每年96枚產量，與愛國者家族飛彈數百枚的年產規模相比仍有明顯差距。這也意味著天弓三型雖可作為重要補充力量，但短期內仍難完全取代愛國者系統在國軍防空網中的角色。
軍方因此持續強調提升戰備存量的重要性，希望確保防空部隊不僅能應對首波攻擊，也具備支撐後續作戰的能力。
NASAMS與強弓計畫，建構下一代防空網
除了愛國者與天弓系統之外，台灣也正同步推動多項防空強化計畫。
其中，美國售台的3套NASAMS（國家先進防空系統）已進入交付階段。NASAMS本身屬於網路化防空系統，其實際射程取決於搭配的AIM-120系列飛彈型號，一般可提供數十公里以上的中程防空能力。
由於NASAMS可與既有雷達及指揮管制系統整合，因此被視為補強中程防空層的重要環節，有助於降低愛國者系統在應對巡弋飛彈與無人機威脅時的消耗。
在國產系統方面，最受矚目的則是代號「強弓」的新世代防空飛彈計畫。
2025年台北國際航太國防工業展期間，相關雷達系統首度公開亮相。其主動式相位陣列雷達採模組化設計，即使部分模組受損仍可持續運作，並可快速更換受損單元，提高戰場存活能力。
外界普遍推測，天弓四型的設計目標攔截高度可能達70公里等級，高於現役PAC-3 MSE。部分軍事媒體則進一步推測，強弓二A可能挑戰100公里級攔截高度，但相關性能數據迄今尚未獲得官方正式證實。
防空競賽背後，考驗的是整體系統能力
根據美國《中國軍力報告》，解放軍火箭軍部署於東南沿海、具備對台打擊能力的短程彈道飛彈數量持續增加。
在未來可能出現的大規模飽和攻擊情境下，台灣面臨的挑戰早已不只是飛彈數量的比較，而是整體防空網的系統整合能力。
國防安全研究院學者高志榮指出，未來應進一步推動智慧化指揮管制系統，強化愛國者、天弓與NASAMS等不同防空系統之間的雷達情資共享與接戰協調能力。透過更高程度的自動化與網路化整合，才能在有限的飛彈數量下，發揮最大的攔截效能。
從愛國者供應緊張到國產天弓持續擴充，台灣防空體系的發展已不再只是單一武器性能的競爭，而是整體產能、指管整合與多層次防禦能力的長期考驗。
責任編輯：許詠翔
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