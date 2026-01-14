愛國者飛彈太貴？美軍實測「廉價無人機殺手」 70公厘火箭精準獵殺

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對廉價無人機滿天飛的戰場新常態，用昂貴的愛國者飛彈攔截無異於「大砲打小鳥」。對此，美國陸軍在科威特進行了一項關鍵實彈測試，驗證一款名為「電子先進地面發射系統」(EAGLS)的新型反無人機利器。該系統利用雷射導引的70公厘火箭，能以極低成本精準獵殺10公里內的空中目標，被視為解決「不對稱作戰」成本失衡的救星。

據軍事媒體《Army Recognition》報導，美國中央司令部(CENTCOM)11日釋出畫面，證實EAGLS系統參與了代號「天盾」(Sky Shield)的聯合演習。在演習中，EAGLS發射了一枚「先進精確殺傷武器系統」(APKWS)火箭，成功擊毀空中目標。

APKWS本質上是將傳統的九頭蛇70(Hydra 70)無導引火箭，加裝雷射導引套件改裝而成。這種「舊瓶裝新酒」的設計，讓美軍能用庫存充足且廉價的彈藥，執行高精度的攔截任務，大幅降低防空成本。

EAGLS不只是一個發射架，它整合了李奧納多(Leonardo)公司的RPS-40多任務半球雷達與光電/紅外線(EO/IR)感測器。這意味著它可以獨立完成「偵測、追蹤、標定、擊殺」的完整殺傷鏈，無須依賴大型防空雷達指揮。

報導分析，EAGLS的有效射程約為10公里，正好填補了愛國者飛彈與近迫防禦系統之間的火力空隙。其設計初衷就是為了應對中東地區「新興且持續」的無人機威脅，特別是那些數量龐大、發射預警時間極短的自殺無人機群。

國會分析多次指出，無人機的氾濫對傳統防空體系構成巨大財政壓力。若每次遭遇數千美元的無人機，都要消耗數百萬美元的飛彈，防禦方將面臨「破產式」的消耗戰。EAGLS的出現正是為了扭轉此一劣勢，透過部署大量低成本的「無人機獵人」，確保高價值的防空飛彈能留給巡弋飛彈或戰機等更具威脅的目標。

