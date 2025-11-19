愛國者飛彈實射自爆原因？空軍：應是飛彈本體問題、但可能查無結果

國防部長顧立雄在立院外交及國防委員會備詢。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 國軍「海空精準彈藥射擊」演訓8月20日在屏東九鵬基地進行，一枚愛國者二型飛彈發射後僅4秒即自爆。經過3個月調查，空軍參謀長李慶然中將今(19)日表示，台灣這邊已經排除天氣、人為因素。對於民進黨立委陳冠廷詢問是飛彈本體問題？李慶然說「是」。至於要多久可以釐清原因，他說，因為飛彈非常複雜，實彈測試沒有遙測資料，「調查也不一定會有明確的結果」。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄備詢。

陳冠廷質詢，8月份時愛國者飛彈實彈試射時有發生一枚飛彈在發射4秒後爆炸，當時國防部稱會與美方共同調查原因，經過三個月是否已經有初步調查結果？

空軍參謀長李慶然說，這個案子送美方部分目前還在調查。台灣這邊初步已經排除天氣、人為因素，朝機械部分調查。因為這個系統很複雜，所以要將記錄器送到美方詳細調查。

陳冠廷說，所以可能是工程因素，包含飛彈本體的問題。李慶然則回說，「是」。要多久時間釐清原因？他進一步說，因為飛彈系統本身非常複雜，如果在實彈上演練，因為沒有紀錄器，沒有所有遙測資料可以下來，所以調查也不一定會有明確的結果，這個是在實彈涉及上的限制。如果是演訓的話，「我們是可以把它改裝成遙測部分，但這跟實彈就會有些差異，所以各有利弊」。

未來會不會增加演訓？李慶然說，因為這跟戰備有很大關係，跟戰備演訓，綜合考量後，每一年國防部都會做一個討論。

