愛在台南第24年 溫暖4500弱勢戶

立委陳亭妃號召市議員和愛心機構團體捐贈寒冬物資，八日親手將物資交給弱勢民眾。

（記者翁順利攝）

記者翁順利∕台南報導

寒流來襲之際，愛心持續湧現！立法委員陳亭妃八日再度號召各界善心力量，舉辦「愛在台南寒冬送暖過好年」關懷弱勢活動。活動已邁入第二十四年，今年於北區、中西區、安南區、安平區、南區同步現場發放物資，並特別關懷曾文區獨居長者，總計近四千五百戶弱勢家庭受惠，現場發放物資皆以特製環保袋盛裝，象徵愛心與永續同行。

陳亭妃表示，「寒冬送暖」並非一時的善舉，而是一份長年不間斷的承諾。二十四年來，服務團隊始終堅持在年前走進社區、站在第一線，把社會各界的愛心親手送到需要幫助的人手中。今年攜手市議員郭信良、陳怡珍、周麗津、吳通龍，以及東區蔡旺詮等人參與，募集的物資更為豐富，包含白米、罐頭食品、調味品、沙拉油、衛生紙、盥洗用品與濕紙巾等民生必需品，發送至原台南市六區及曾文區弱勢家庭，希望讓大家在寒冬中感受到實實在在的溫暖。

市議員陳怡珍補充指出，這項活動能夠年年持續，仰賴長期支持公益的企業與團體共同投入，包括陳佳照紀念文化基金會、登陸慈善愛心會、臺灣省會計師公會、培珍社會福利慈善事業基金會、府城同心協會、好帝一食品公司、肯尼士公司、登基公司、冰點空調冷氣公司等。

其中，會計師公會今年特別捐贈一千包白米，由副理事長邱芳才與南區辦公室主委林宏源親自到場協助發放，邱芳才表示，公會推動公益活動已超過二十年，未來將持續攜手合作，讓這份不間斷的關懷持續在台南發生。