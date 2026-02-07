[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

農曆新年將至，為讓弱勢家庭也能安心迎接佳節、感受團圓溫暖，立法委員陳亭妃與台南市議員陳怡珍、林冠維攜手多個民間愛心團體，共同舉辦「愛在台南・溫馨送暖」愛心年菜捐贈活動，將滿滿關懷送進低收入戶家庭，讓幸福不缺席。

愛在台南・溫馨送暖 陳亭妃、陳怡珍、林冠維攜手民間團體 共享幸福年菜 暖心過好年

本次活動結合康黃金慈善愛心協會永康會、大灣順元會、品恩實業行、飲泰小吃及慶良商行等善心單位，於2月7日（週六）上午，發放市府列冊之北區低收入戶年菜與甜點，希望在歲末寒冬之際，透過實際行動，讓弱勢家庭也能共享豐盛年味。

此次準備的年菜內容相當用心，包含冰糖富貴豬腳、藥膳雞湯、白菜獅子頭、香菇麻油雞米糕、紅豆紫米粥等多道應景料理，另貼心準備摩卡巧克力蛋糕捲與香瓜子，象徵甜蜜團圓、好事連連，期盼讓每個家庭的年夜飯桌上都充滿笑容與溫度。

立法委員陳亭妃表示，過年是家人團聚、共享幸福的重要時刻，但對部分經濟弱勢家庭而言，準備一桌年菜卻是一大負擔。她感謝所有投入的民間團體與善心人士，用愛串聯資源，讓關懷化為實際行動，陪伴更多家庭迎接新年。

市議員陳怡珍、林冠維則指出，「愛在台南」不只是一句口號，而是透過一次次溫馨送暖的行動，讓城市更有溫度。她感謝公私協力，共同照顧需要幫助的市民，並強調未來將持續關注弱勢族群需求，讓台南成為一座彼此扶持、共享幸福的溫暖城市。

