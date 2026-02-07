愛在台南 陳亭妃攜手民團贈年菜助弱勢過好年

立委陳亭妃攜手議員陳怡珍、林冠維及民間團體捐贈愛心年菜。(記者王姝琇攝)

〔記者王姝琇／台南報導〕農曆新年將至，為了讓弱勢家庭也能安心迎接佳節、感受團圓溫暖，立委陳亭妃今日攜手南市議員陳怡珍、林冠維及多個民間團體共同舉辦「愛在台南．溫馨送暖」愛心年菜捐贈活動，將滿滿的關懷送進低收入戶家庭。

本次活動依台南市府列冊之北區低收入戶，發放年菜與甜點，內容包含冰糖富貴豬腳、藥膳雞湯、白菜獅子頭、香菇麻油雞米糕、紅豆紫米粥等多道應景料理，另外貼心準備摩卡巧克力蛋糕捲、香瓜子，象徵甜蜜團圓、好事連連。陳亭妃表示，對部分經濟弱勢家庭而言，準備年菜是一大負擔，感謝所有投入的民間團體與善心人士，以實際行動陪伴更多家庭迎接新年。

此次號召康黃金慈善愛心協會永康會、大灣順元會、品恩實業行、飲泰小吃及慶良商行等善心單位合辦，陳怡珍、林冠維指出，「愛在台南」不只是一句口號，而是透過一次次溫馨送暖行動，讓城市更有溫度，強調未來將持續關注弱勢族群需求。

