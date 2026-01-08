愛在土耳其 難民學生開發情緒機器人

土耳其滿納海國際學校裡，一位敘利亞難民少年，製作一個能表達情緒的機器人，放在校內科技展上非常吸睛，而他還表示自己未來想當一位科技發明家。

滿納海國際學校學生 馬吉德：「這個機器人會表達情感，正常情況下它很平靜，看起來像是在睡覺，但當有人在合理距離內靠近它時，它會發出聲音，並顯示快樂字樣，然而如果有人靠得太近，它就會開始顫抖，表現出憤怒的跡象。」

走過路過，眼角餘光不斷被吸引。設計者是僅有17歲的馬吉德，利用科技玩家圈最夯的Arduino，造出這台「有邊界感」的機器人，從軟體到硬體都是自己設計，放在滿納海校內科技展上跟人趣味互動。

滿納海國際學校學生 馬吉德：「起初我並不喜歡學習Arduino，但阿拉老師對我們投入了大量精力，她教了我們很多課程，也講解了Arduino的基礎知識，正是在那時，我開始對它產生了濃厚的興趣。」

下了課宅在電腦前，其實是上程式課腦力激盪。別看馬吉德學習開掛，六歲起就跟家人從敘利亞逃到土耳其，淪落當童工，卻因為慈濟把他拉回教室裡，找回視野跟夢想。

滿納海國際學校老師 阿拉：「馬吉德是一位傑出的學生，他從小就對科技和程式設計充滿熱情，他喜歡不斷進步，探索和深入鑽研計畫。」

滿納海學校突破以往，首次舉辦科技展，現場還有好多吸睛之作。鼓勵也是教育的本質，只要給學生們一個小小的支點，他們就能撐起未來的分量。

