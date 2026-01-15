愛在太平洋之濱 歲末祝福微光匯大愛

台東慈濟志工，在成功鎮和太麻里舉辦歲末祝福。地方首長，社區民眾來支持，也帶來日存的善念，發願幫助更多需要的人，也祈求新的一年，無災無難，平安順遂。

迎接新的一年，民眾接受祝福，愛心也不落人後。雖然天氣不好，不減熱情。

慈濟志工 李富權：「早上一起來，我們看到天空微微細雨，現在，幸好這個雨稍微停了，長濱有一台遊覽車(來)，已經進到會場裡面去了。」

台東慈濟舉辦社區歲末祝福，成功鎮太極運動協會舞蹈表演，活絡現場氣氛。透過觀看慈濟大藏經紀錄影片，回顧善足跡，地方首長，很感恩。

台東成功鎮長 謝淑貞：「我們今天這個活動中，讓我們感受到我們慈濟長年來，對地方，這樣子的關心，那在這一整年下來，實際的用行動來協助所有大家有需求，然後協助到大家這樣的一個，困苦的一個社會跟家庭。」

靜思精舍 德椏法師：「我要好好保握我們今天和未來的時間，我們要像竹筒歲月的精神，每一天都要有好念。」

會眾接過上人的紅包，祈求平安。也藉由這分祝福，感謝父母恩。蘇鳳美帶媽媽來，用行動與大家結好緣。

民眾 蘇鳳美：「今天是媽媽的生日，所以說今天就有發願說，要做200個蛋糕，然後就請大家吃這個蛋糕，就是祈求平平安安 。」

另外，在慈濟太麻里環保站，歲末祝福活動也很熱鬧。志工想方設法，要與左鄰右舍結好緣。每一個燈飾，手工成型，祝福滿滿。

慈濟志工 裘亞梅：「做這個很高興，我每年都跟會眾做來結緣，動動腦很好玩，平安吊飾，很平安的吊飾帶回家。」

志工 張心嵐：「現在幫我們掃一下，就可以有多一個祝福紅包，送給你們。」

眾人在靜思精舍法師的帶領下，期盼新的一年能平安順遂。 點亮心燈這一刻，讓愛匯聚，也溫暖需要人。

