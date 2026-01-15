愛在新竹寒夜街頭 藍天白雲送暖關懷

關懷街友，新竹的慈濟志工，送熱湯與睡袋以及保暖的日用品，讓他們在這樣的天氣，感受到一絲絲溫暖，另外志工也前往尖石鄉關懷。

尖石鄉的關懷戶，在寒流前夕傳訊給慈濟志工，因為他沒有棉被，志工們立刻動員，隔天就上山，送來比棉被更保暖的睡袋。

「坐起來，再把它拉起來，這是厚的，厚的，你這裡要用厚的。」

也正是這樣的求助，讓志工們思考，市區這麼多露宿街頭的人，要怎麼撐過寒夜？志工們開始集結人力，到大賣場精心挑選毛帽、圍巾與襪子等保暖用品，還特別到靜思堂選購喜氣又溫暖的提袋。

慈濟志工 黃綉娥：「讓他們覺得有受尊重，有受愛護那種感受。」

有些志工分頭在家熬煮暖身的熱湯，用心調整比例的紅豆薏仁湯，希望街友喝得舒服。

慈濟志工 葉美娥：「不要讓他們覺得說，他們是街友，就很孤單，其實他們不孤單，有很多人默默地在關心他們。」

氣溫急凍逼近十度時，對新竹的街友來說，每一個夜晚都是一場硬仗。慈濟志工送來滿滿暖意。

「平安喔，平安就是福，對，平安久久。」

平常在公司負責伙食的志工，早就默默關注這些被忽略的角落。帶著大家走到公園、河邊、地下道， 一個個點地走訪。

志工 劉振坤：「我在公司上班，有時候剩餘一些飯菜，就去跟街友分享，因為現在天氣很冷，所以一點點自己的心意幫助他們。」

這樣的互動，也讓街友打開了心房。有人悄悄說自己身上有傷卻沒去看醫生，慈濟志工思考，未來是否與人醫會合作街頭往診，讓關懷更貼近、更深入。

