愛在東北角 偏鄉義診傳溫情

春節腳步靠近，正當低溫猛烈的時候，慈濟人醫會義診團隊前往新北市石門、三芝一帶的偏鄉，讓不常被看到的弱勢族群，感受寒冬中的社會溫度。

「妳喝一口看好喝嗎。」

不等開口，笑容先代替答案。手上這碗，冒著熱氣的料理，名字就叫「有感」。

志工 黃莉珊：「假日就，就是沒有那個(送餐)餐券，她要換餐券的地方剛好都休息，這幾天氣溫不是都很寒冷嗎，然後想到說 上人說要給人家，就要給人家有感覺的，那我想說這麼冷，自己也很想吃個大補湯。」

「好喝 (好喝喔 中午吃這個就行)。」

被迫登出社會的獨居者，阿媽便是其中代表。和外界斷線太久，記憶蒙塵的她已經想不起來，像這樣促膝暢談，上一次是什麼時候？每站都不能停留太久，需要拜訪的人家還有好幾戶，慈濟義診團的車，再度驅馳在新北的偏鄉，時間就在春節前。

「我們慈濟，代表上人給你祝福。」

這位老伯淪陷在家，寧願面對牆壁，也不願踏出一步，他把原因歸咎在「久病不癒」，眾人卻覺得心很酸，因為大家都心知肚明，這並不是真相。

慈濟人醫會醫師 林金龍：「上人講過，有苦人 他根本走不出來，你看他倒在床上 根本沒有辦法，但是我們 我們有福報，我們就要走進去。」

「你要跟它(疾病)抵抗 (對 沒錯)，你要抵抗力，你是不是要先走出來。」

對於這些，遭受貧與病、交叉輪流打擊的人而言，外面的陽光或許真的太耀眼，但慈濟義診團總在需要的時候，時時出現，像是在說，別放棄，無論外面的世界怎麼變化，我們都還記得你。

