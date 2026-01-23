南庄鄉東河文健站洋溢著滿滿的暖意。在部落長輩與族人的共同見證下，一場名為「愛傳部落」的AED（自動體外心臟電擊去法）捐贈儀式隆重舉行。這份厚禮由捐贈人梁淑慧小姐、陳茂林先生慷慨解囊，並透過社團法人台灣AED推廣教育協會楊家俊理事長的奔走媒合，為東河部落請來了一位「永不疲倦的守護勇士」。

在部落裡，長輩們的心跳聲就是最美的古調，也是文化傳承的根。然而，偏鄉醫療資源相對受限，緊急救命設備顯得尤為重要。此次捐贈的AED，不僅是專業的醫療器材，更像是為長輩們添上了一對「隱形的翅膀」，在關鍵時刻能成為挽救生命的守護神。

這份禮物最令族人感動的，在於捐贈人梁淑慧小姐與陳茂琳先生深遠的關懷。不同於一般捐贈，捐贈人預先承擔了未來八年所有的電池、貼片等耗材費用（見圖）。

這份「愛到底」的心意，讓東河文健站不僅是長輩們聊天、編織的溫馨據點，更升格為一座「讓心跳永續的避風港」。

社團法人台灣AED推廣教育協會楊家俊理事長在儀式中表示，協會長期致力於建構社會安全網，感謝捐贈者的信任，讓這份善意能精準落地在最需要的東河部落。

苗栗縣長鍾東錦也時常叮嚀，長輩的健康是部落的命脈，有了這台AED的進駐，能更全面地落實部落安全照護。