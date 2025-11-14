愛在海洋聖誕節 屏東海生館登場

屏東海生館「愛在海洋聖誕節」登場。（記者陳真翻攝）

聖誕氛圍悄然將至，今年屏東海生館以「愛在海洋聖誕節」為主題，今（十五）日起至明年一月四日推出系列活動，邀請遊客與可愛的海洋生物們共度溫馨的冬日時光。

屏東海生館於聖誕節活動期間，在世界水域館極地區特別佈置充滿節慶氛圍的場景，設置雪白聖誕樹與雪屋打卡牆，讓民眾在極地寒冷的溫度中，欣賞企鵝與鳳頭海鸚鵡的療癒模樣，彷彿置身雪國，感受冰雪世界裡的暖心祝福。

海生館也推出「打卡送限定明信片」活動，凡於活動期間到世界水域館極地區與溫馨雪屋拍照打卡，即可兌換海生館全新設計的聖誕節限定明信片一張。民眾也可至大廳服務台現場寄送明信片，讓祝福搭乘企鵝與鳳頭海鸚鵡的「雪橇」，傳遞給最想說「謝謝」的人，留下最真摯、最珍貴的節日記憶。

另外，海生館官方臉書粉絲專頁將於十六日發布「將愛傳出去」抽獎貼文，民眾只需在貼文下方上傳於海生館雪屋打卡照，並標註兩位好友、留言想對他們說的話，同時加上Hashtag#愛在海洋聖誕節，就有機會獲得明年二至六月限期開放的「我與企鵝的0.1毫米」免費體驗名額；詳情請上海生館官方臉書。