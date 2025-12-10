愛在生命交會 書寫慈濟大藏經

在北區第七場歲末祝福的授證典禮上，一朵朵胸花象徵現場228位新的起點，而在他們之中，有人為了承接親人的善念，有人在病痛中找回力量；不同的生命故事匯聚，編織成慈濟志工最溫暖的篇章。

慈濟志工 吳正牧：「因為小孩子(是)，台中慈濟醫院耳鼻喉部的主任，耳鼻喉頭頸外科部的主任，他是吳弘斌醫師。」

因為孩子跟慈濟結下因緣，2023年吳弘斌醫師罹患腦癌不幸離世，讓老父親吳正牧決定用自己的餘生，把兒子留下的善，繼續走下去。

慈濟志工 吳正牧：「就是說上人所說的，做上人所做的，上人說的就是法，特別比如說這個上人的靜思法語，這些很簡單的話 其實都是法，而且都是非常重要，盡心盡力在我們的體力 能力，還有這個時間允許。」

「全體向法師行問訊禮 問訊，感恩法師。」

吳正牧用行動實踐上人的法，兩年的培訓終於讓他在今天完成受證，而在慈濟裡，也有許多人在不同因緣下走入慈濟，找到屬於自己的道路。

慈濟志工 鄭庭芝：「就是在行徑中，剛好經過中正的靜思堂，然後就是剛好進去書軒，然後就是師姊不知道就是突發奇想，就是說 我們還有一個課是免費的，然後有時候還有東西可以吃，妳要不要來，就是我們社區志工的培訓課，這個很棒。」

遭診斷罹患肺癌第三期後，慈濟志工鄭庭芝的生活從此被治療所填滿，不過在一次治療回家路上偶然遇見慈濟，讓她的生命再次被點亮。

慈濟志工 鄭庭芝：「這邊是一個很好的道場，然後它的正氣，讓我覺得 我可以就是忘記我的病痛，就像上人說的那句話 做就對了，所以其實我也沒有什麼大智慧，我覺得可是上人說的很有道理。」

在苦難中找力量，在因緣中願意付出，這些都是新受證志工最真實的縮影，也讓慈濟的人文與善念，得以在社會中持續流動。

