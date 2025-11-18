愛在畫中展才華 新北127位得獎者獲表揚

新北市社會局今（十八）日在新北市府大禮堂舉行第二十八屆「愛在畫中」頒獎，共有一百二十五名優秀畫作、二位嚴選組及六個績優單位獲獎。新北副市長劉和然頒獎指出，新北有十八萬六千多位身障朋友，市府致力於機會均等與全面參與，透過藝術展現生命光彩。

評審蘇振明指出，自閉症患者常難以言語表達，畫作成為傾聽心聲的重要途徑。嚴選組得主陳彥瑋以科學、花藝、LED 彩繪等作品展現細膩線條與鮮明色彩；林志明以「惱人的聲音」描繪心理困擾；余湘涵創作「平靜」，以水彩呈現威尼斯水都的安定氛圍；沈家宏則以誇張色調描繪「公車」乘客的生動表情。

新北社會局長李美珍表示，「愛在畫中」已從鼓勵創作發展為年度藝術盛會，拓展展覽據點。板信商業銀行去年贊助八十萬元，今年再追加七十萬元，支持巡展與獎勵。巡展將於十二月二日至二十五日在板信商業銀行總部展出，明（一一五）年一月至六月陸續於板橋火車站、美麗永安生活館、台電南區營業處、淡水馬偕紀念醫院、衛福部臺北醫院、捷運頂溪站、亞東紀念醫院、輔大醫院及捷運江子翠站展出。



圖說：新北市副市長劉和然（左四）頒獎表揚第二十八屆「愛在畫中」得獎者。（記者蘇春瑛攝）