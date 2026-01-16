愛在畫中巡迴展板橋登場 板信商銀捐70萬挺公益

新北市「愛在畫中」第二十八屆巡迴展一月廿七日前在板橋車站B1展出。（記者蘇春瑛攝）

新北社會局今（十六）日至一月廿七日，在板橋火車站Ｂ1舉辦第二十八屆「愛在畫中」巡迴畫展，展出身心障礙者以生命書寫的藝術，讓交通樞紐成為貼近市民的藝術場域。

在地企業持續支持挺公益，由板信商銀總經理曾學智代表捐贈新臺幣七十萬元，展現企業鼓勵身心障礙藝術創作者持續創作。新北副市長朱惕之代表受贈表示，「愛在畫中」起初鼓勵創作療育身心，逐步成為年度巡迴展，拓展展覽點讓更多民眾看見才華與努力。

朱惕之提到，這次展出是從五百多個作品中，精選出一百多個作品展出，其中，出席分享的翁彥如，努力不懈永不放棄的精神值得鼓勵，尤其陶藝創作對身心障礙者而言更具有難度；以及五歲的簡于涵，心思細膩敏銳視角的創作，相當有想法，也感受到「上帝幫你關上一扇門，就會為你開一扇窗。」也歡迎經過板橋車站的民眾多來支持。

翁彥如分享表示，自己加入陶藝社有十年時間，一開始有很長時間排斥陶土，都沒有作品，直到後來慢慢克服學習，現在一件作品約花三個月至半年時間完成，看到自己的創作很滿意，這也是永不放棄精神才有現在的成績。

新北社會局長李美珍表示，本次巡展結合八里愛心教養院「陶藝．淘意」主題，展出陶板畫與陶瓷作品，呈現院生克服身體限制的堅毅精神，搭建藝術與社會對話平台。現場設置「便利貼牆」邀請民眾留下鼓勵話語；臉書粉絲專頁同步舉辦留言抽出限量杯墊。

社會局表示，自一○九年至一一四年，板信商銀累計捐贈達一千六百萬元，近年每年投入約三百萬元協助弱勢家庭、長照機構及圓夢計畫。本次捐贈除支持展覽，也延伸製作限量文創杯墊，讓創作者心血被珍藏。「愛在畫中」巡迴展後續將持續展出，包括美麗永安生活館、台電台北南區營業處、淡水馬偕紀念醫院、衛生福利部臺北醫院、捷運頂溪站、亞東紀念醫院、輔大醫院及捷運江子翠站。