「愛在畫中」巡迴畫展 板橋車站展出





一幅幅作品，都是身心障礙者用生命書寫的藝術。新北市政府社會局1月16日至27日，於板橋火車站B1公共空間辦理「愛在畫中」巡迴畫展，讓人來人往的交通樞紐化身貼近市民生活的藝術場域，邀請民眾駐足欣賞身心障礙創作者透過畫筆與創作，訴說不被限制的生命故事。

展覽首日同步舉行捐贈儀式，板信商業銀行由總經理曾學智代表捐贈新臺幣70萬元支持「愛在畫中」計畫，經費除用於公益推廣，也延伸製作以畫作為設計元素的限量文創杯墊，讓創作者的心血以實用且具紀念價值的形式被珍藏與分享。展出作品中，創作者翁彥如為八里愛心教養院院生，加入陶藝社已10年。她分享每件作品都需歷時近半年完成，最喜愛花朵題材，象徵春暖花開，也期許自己持續展現自信與美麗，「只要不放棄，生命就有無限可能」。

此外，年僅5歲的簡于涵，來自愛智發展中心，其作品〈飆風少年〉以油漆刷勾勒線條、搭配繽紛貼紙，描繪少年沿途所見的多彩風景，也映照自身從無法行走、說話，到如今能拄著前臂拐緩步前行的成長歷程。

副市長朱惕之表示，「愛在畫中」展覽讓人看見身心障礙朋友「永不放棄」的生命力量，透過藝術創作療癒身心，也說出難以言喻的心聲。並感謝板信商業銀行多年來與市府攜手推動公益，共同促進社會共融，讓來自民間的溫暖，成為協助身心障礙者開啟另一扇窗的重要力量。

板信商業銀行總經理曾學智說，板信商銀長期善盡社會企業責任，並成立企業志工團隊，自109年起即響應新北市「好日子愛心大平台」，與市府攜手關懷弱勢，持續支持身心障礙者社會參與，盼能拋磚引玉，邀請更多企業投入公益行列。

社會局長李美珍指出，本次巡展結合八里愛心教養院「陶藝．淘意」主題，展出陶板畫及陶瓷作品。八里愛心教養院自民國89年成立陶藝社，在張耀全老師長期指導下，院生克服肢體限制，投入比一般人更多時間與心力，歷經數月反覆練習完成作品，展現堅毅不饒的生命精神，也搭建藝術與社會對話的平台。

為增添展覽互動性，現場除以作品拼貼打造溫暖視覺主牆外，也設置「便利貼牆」，邀請民眾留下鼓勵話語送給創作者；社會局並於「新北市社會局」臉書粉絲專頁推出留言加碼活動，邀請網友分享祝福，即有機會抽中「愛在畫中」限量杯墊，讓藝術感動延伸至線上與日常生活。

第28屆「愛在畫中」巡迴展覽共於10處場域展出，首站已於114年12月2日至25日在板信商業銀行總部大樓展出，後續場次包括：1月16日至27日板橋火車站B1、1月14日至2月3日美麗永安生活館、2月7日至26日台電台北南區營業處、3月4日至30日淡水馬偕紀念醫院、4月7日至5月28日衛生福利部臺北醫院、5月5日至28日捷運頂溪站、6月4日至29日亞東紀念醫院、6月3日至25日輔大醫院、6月5日至28日捷運江子翠站，邀市民走進藝術，看見生命的多元與韌性。

