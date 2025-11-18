「愛在畫中」頒獎 展現生命光彩

新北市社會局18日在市府大禮堂表揚第28屆「愛在畫中」得獎者，共有125名優秀畫作得獎者、2位嚴選組得獎者及6個績優參展單位。副市長劉和然代表市長侯友宜頒獎表示，新北市有18萬6000多位身障朋友，市府無論是在小作所、服務中心、輔具等，都希望做到機會均等、全面參與的目標。

劉和然說，對於身障朋友要多理解、不要誤解，像每年的「愛在畫中」表揚，都可以看到許多身障朋友展現藝術才華，他們透過畫作展現生命光彩。而這精神，也正是今年國際身心障礙者日主題「理解隱性障礙、消除誤解歧視」。

從第1屆便擔任評審委員之一的前台北市立大學視覺藝術系所教授蘇振明在畫作賞析中表示，他每年擔任世界兒童畫評審，對於自閉症患者的畫作非常著迷，他說患者有許多話和心事都說不出口，有如台語「有話無地講」，只有透過畫作才能細細傾聽。

第28屆「愛在畫中」在頒獎後將正式展開巡展，第1站於12月2日至25日在板信商業銀行總部大樓1F；民國115年1月16日至27日在板橋火車站B1；1月14日至2月3日在美麗永安生活館；2月7日至26日在台電台北南區營業處展出；3月4日至30日在淡水馬偕紀念醫院展出。