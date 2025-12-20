愛在聖誕．愛在頭城 三星鄉點亮３５公尺高聖誕燈

頭城鎮與三星鄉為迎接聖誕節的來臨，三星鄉點亮了繽紛璀璨的三十五米巨型聖誕樹燈；頭城鎮點燈後，燈車遊行出發，聖誕老人、雪人與可愛人偶們在隊伍中亮相。（頭城鎮公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

頭城鎮公所與社團法人宜蘭縣全福關懷協會於十九日共同舉辦「二０二五頭城聖誕燈車遊行」活動；為迎接聖誕節的來臨，三星鄉公所十九日晚在耕莘專科學校前點亮了繽紛璀璨的三十五米巨型聖誕樹燈，隨後施放三十秒璀璨煙火秀，絢爛煙火搭配璀璨燈飾，營造夢幻又幸福的節慶氛圍，現場的鄉親朋友與孩子們一起懷抱希望與歡樂，迎接更美好的新年。

頭城聖誕燈車遊行活動十九日晚上六時三十分在頭城鎮公所前廣場舉行點燈儀式，由鎮長蔡文益率領貴賓共同啟動聖誕主燈，象徵希望與祝福的光芒點亮頭城的夜空。點燈後，燈車遊行出發，聖誕老人、雪人與可愛人偶們在隊伍中亮相，鎮公所也邀請在地社區舞蹈班加入遊行隊伍，以舞蹈、創意服裝帶來精采演出沿途與鄉親遊客揮手互動，發放糖果、小禮物，讓大小朋友一路拿糖拿到笑開懷，街頭洋溢濃濃耶誕味，希望讓鄉親在家門口就能享受歡樂溫馨的聖誕氛圍。

三星鄉點亮了繽紛璀璨的三十五米巨型聖誕樹燈活動中，邀請幼兒園學童展現活潑可愛的舞姿，以及國際級魔術師和歌舞音樂團體精彩的表演，讓節慶氣氛更加熱鬧歡樂。並結合在地三星夜市攤販，眾多美味可口的特色小吃，和琳瑯滿目的商品，讓民眾在賞燈之餘也能大啖美食，感受濃濃人情味，讓鄉親與孩子們開心體驗一場熱情洋溢的市井饗宴。