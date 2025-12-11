愛在萬華 今公益市集送暖

記者古可絜／臺北報導

為推動在地公益參與並活絡萬華人文風采，臺北凱達大飯店與國營臺灣鐵路股份有限公司首次攜手舉辦「愛在萬華 聖誕公益市集」，今日在萬華車站大廳登場。市集以「溫暖萬華、公益同行」為主題，結合飯店餐飲、伴手禮、品牌及捐物，將愛心化為實際行動，邀請民眾在充滿歷史風華的萬華車站，共同迎接溫馨的耶誕佳節。

臺北凱達大飯店主廚團隊特別準備多款冬季熱銷美食與節慶伴手禮，讓民眾不但能享受現場美食，也能把臺北凱達招牌料理帶回家。此外，現場將設有臺北凱達大飯店全體同仁所捐贈全新或鮮少使用的二手物品，民眾在尋找生活「寶藏」的同時，也能賦予物品新的價值與生命。

廣告 廣告

所有義賣所得，將在扣除必要成本後全額捐贈予「臺北市朝陽社會關懷協會」及其他公益團體，用於弱勢家庭扶助與社區照護服務，將城市的溫暖傳遞到每一個角落。

臺北凱達與臺鐵聯手打造聖誕愛心市集今萬華車站大廳登場。（臺鐵提供）