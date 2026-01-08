



隨著社會結構與家庭型態的轉變，新住民已成為臺灣現代家庭中不可忽視的重要成員。彰化家扶中心田中服務處自2024年起，因應在地新住民家庭需求，規劃社區興力計畫並成立「新住民共學班」，期望透過語言學習與親子共學，協助新住民家庭提升生活適應能力，促進親子關係與社區連結。家扶新住民共學班已執行兩年，除了中文班課程內容強度與難度提高外，在親子共學團體中，持續安排新住民特色料理分享，另增加成員有興趣的手作和紓壓課程，希望在過程中，成員們能開心學習，又能增進親子互動關係。

廣告 廣告

2026年的開端，彰化家扶於田中服務處辦理~愛在「新」田中-新住民共學班成果分享會，邀請新住民中文班的成員，用語言及料理展現了這一年來的學習成果，分享會上每位成員都輪流上台分享自己家鄉的傳統節慶和美食，同時也準備了7-8道地的特色異國美食，讓與會的貴賓與家庭可以了解當地的飲食文化。此外今年也有6位成員參與114年田中鎮舉辦之閱讀心得寫作比賽，獲得第三名與佳作的成績，其工整的文字獲得現在來賓們的稱讚及肯定。

愛在「新」田中-新住民共學班成果分享 打造多元共學與社區支持網絡

參與新住民中文班的收獲不僅止於學習層面，更延伸至家庭與社區支持。來自越南的阿金，平時從事農務工作，近期因家中突發變故，需同時面對經濟與家庭照顧壓力，社工在課程中察覺其狀況後，主動關懷並了解家庭需求，進一步引介相關社會資源與協助管道，協助阿金度過困境。此外，中文班成員之間的陪伴與支持，也成為阿金重要的心理支柱，讓其在困境中獲得喘息與力量。

彰化家扶中心主任王震光表示，彰化家扶新住民共學班除了提供中文學習課程外，更是一個結合教育、支持與陪伴的社區資源，讓新住民家長更有機會走出家門。未來家扶也將持續依據新住民家庭需求，深化課程內容，結合更多在地資源，陪伴新住民家庭在臺灣穩定生活、安心成長，共同打造友善、多元且包容的社區環境。彰化家扶田中服務處今年度將持續辦理新住民中文識字班以及親子共學團體活動，歡迎對此感興趣的新住民家庭前來參與學習，讓我們一起為打造友善、多元的社區努力！

更多新聞推薦

● 115年度中央總預算審查被藍白攜手六擋 卓揆再次籲請立院儘速審議