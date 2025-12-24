愛基會融匯30年善意力量 擕手Bravo FM91.3展現公益陪伴偏鄉孩子走更遠

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】 愛基會為回顧30年深耕花東偏鄉教育的歷程與服務成果，攜手南法香頌、BRAVO FM91.3 及台灣宅配通，共同推出「愛基會30．融匯 線上紀實展」。愛基會：線上展自即日起至2026年2月，於南法香頌品牌官網平台正式上線，邀請大眾以線上方式，一同見證愛基會在花東偏鄉積累30年，改變正在發生的力量。

愛基會線上紀實展呈現愛基會的重要里程碑，包含30年來從補救教學到學習扶助的服務成果，展覽內容也收錄珍珠生的成長故事、畢業與小珍珠回娘家活動、閱讀與生命教育、探索教育歷程，並呈現捐款人實地走訪花東、攜手同行的溫暖畫面，交織出一段段真實而動人的公益紀錄。

廣告 廣告

為呼應「30．融匯」主題，南法香頌特別推出-愛基會30融匯公益禮盒-4入甜杏仁皂，盒身印製愛基會30週年主視覺。活動期間，每售出五盒公益禮盒，即認購一張花蓮「多羅滿賞鯨船票」，作為愛基會珍珠生的畢業活動體驗。透過賞鯨之旅，孩子們在等待中學習耐心與尊重，在看見鯨豚躍出海面的瞬間，感受世界的遼闊與人生的無限可能，留下難忘的青春記憶。

愛基會珍珠生迎向希望的未來。（圖/愛基會提供）

愛基會指出，展覽同時展望未來，透過Bravo FM91.3媒宣及臉書分享，推出公益系列專訪，邀請愛基會董事與公益夥伴分享教育現場的真實故事，節目精華亦將製作成短影音於社群平台推廣，讓社會看見愛基會持續前行的信念。2026年1月起，南法香頌全台門市櫃位亦同步陳列來自花東偏鄉孩子的感謝文字，讓消費者在日常生活中，與真誠的心聲不期而遇。

愛基會表示，「愛基會30．融匯 線上紀實展」不只是回顧，更是一場關於陪伴、等待與希望的邀請。透過跨界合作，讓美善被看見，也讓每一份支持，成為偏鄉孩子走向未來的重要力量。

愛基會30·融匯 線上紀實展請點選 https://www.senteurdoc.com.tw/collections/%E6%84%9B%E5%9F%BA%E6%9C%83%E5%85%AC%E7%9B%8A%E7%A6%AE%E7%9B%92?utm_source=renewal&utm_medium=post