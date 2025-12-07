愛奇藝分豬肉被抓！「把劉詩詩獎項換人」網友全怒了

愛奇藝尖叫之夜將劉詩詩的獎項換給了白鹿。（圖／翻攝自劉詩詩、白鹿工作室微博）





中國串流平台愛奇藝昨（6日）舉辦一年一度的「愛奇藝尖叫之夜」，沒想到卻被抓到偷換獎項的狀況，一個由粉絲花錢投票的「桃豆世界2025年度喜愛（電視劇）女性角色」獎項，在頒獎典禮前就已經公布，沒想到現場卻將劉詩詩的名字去掉，將獎項頒給了白鹿，引發了網友爭議。

「愛奇藝尖叫之夜」舉辦前，「桃豆世界2025年度喜愛（電視劇）女性角色」獎項是由粉絲花錢投票，結束投票時，明確排名為李沁《一笑随歌》付一笑、楊冪《生萬物》寧緒網和劉詩詩《淮水竹亭》東方淮竹，卻沒想到昨日頒獎典禮現場，將劉詩詩的獎換給了有出席的白鹿，螢幕出現的也是《臨江仙》李青的角色。

廣告 廣告

愛奇藝尖對於獎項錯誤發聲道歉。（圖／翻攝自微博）

愛奇藝尖對於獎項錯誤發聲道歉。（圖／翻攝自微博）

對此，瞬間引發了劉詩詩粉絲的不滿，愛奇藝也發聲道歉，「因我們的工作疏忽，導致在2025愛奇藝尖叫之夜活動上公布的『桃豆世界2025年度喜愛（電視劇）女性角色』和『桃豆世界2025年度長青（電視劇）角色』信息有誤，正確的信息以11月21日公布的結果為準。」

不過對於愛奇藝的道歉，粉絲和網友紛紛不買帳，認為是故意要「分豬肉」給到場藝人，因此痛斥：「花錢的是傻子？」、「曾承諾前三名將在尖叫之夜獲得口播或大屏推薦權益，在哪？」、「這個獎還能偷換！」、「賠錢不用多說。」



【更多東森娛樂報導】

●獻祭陰謀論！迪麗熱巴像「複製人」...粉絲嚇壞：是假的

●粿粿傳與范姜談定離婚協議！贍養費外加「范姜不會再咬王子」

●20萬粉網紅產下雙胞胎後驟逝 丈夫證實：請為她祈禱

