愛女元旦陳屍飯店！疑因「用藥過量」猝逝房內 傳奇影帝沉痛發聲了

記者王培驊／綜合報導

湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）的女兒維多莉亞瓊斯（Victoria Jones）被發現陳屍在飯店。（圖／翻攝自X平台 @nypost）

好萊塢資深影星湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）痛失愛女後，首度對外發聲。其34歲女兒維多利亞瓊斯（Victoria Jones）於元旦被發現陳屍在美國舊金山費爾蒙飯店（Fairmont San Francisco），震驚演藝圈。湯米李瓊斯與家人透過聲明表示：「感謝大家的關心、思念與祈禱。在這段艱難的時刻，請尊重我們的隱私。謝謝。」語氣低調而沉痛。

湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）的女兒維多莉亞瓊斯（Victoria Jones）從小跟隨父親腳步演戲。（圖／翻攝自X平台）

根據警方與消防單位說法，緊急救援人員於當地時間1日凌晨2點52分接獲通報，指稱飯店內有民眾出現疑似藥物過量的醫療緊急狀況。救護人員趕抵飯店14樓房間時，發現維多利亞已無生命跡象，隨後宣告死亡。警方初步調查指出，現場未發現外力介入跡象，也未找到明顯毒品或自殺相關證據，已排除他殺可能。

外媒引述知情人士指出，最早發現維多利亞倒臥在地的是一名飯店住客，對方原以為她只是飲酒過量昏倒，隨即通知飯店人員。飯店員工立刻進行心肺復甦術並通報救護車，但救護人員約在凌晨3點15分抵達後，仍回天乏術，當場確認死亡。

雖然官方死因仍須等待法醫鑑定報告出爐，但多家美媒引述警方內部人士與通報音檔指出，案件被列為「用藥過量等級3（code 3 for overdose）」，並伴隨「顏色改變」的醫療描述，該情況通常與血液含氧量過低有關，常見於藥物過量個案。是否涉及芬太尼等成分，仍待進一步釐清。

維多利亞生前近況也再度引發外界關注。根據法院紀錄，她在過去一年內至少三度遭警方逮捕。去年4月，她因涉嫌吸食管制藥物、持有毒品及妨礙公務，在加州納帕郡被捕；兩個月後，又因與丈夫納維克・塞哈（Navek Ceja）發生爭執，涉及家庭暴力案件再度被拘留，原定於本月稍晚出庭。

維多利亞是湯米李瓊斯與前妻金伯莉亞克勞莉（Kimberlea Cloughley）所生，從小成長於演藝世家，曾短暫踏入影視圈，參與《MIB星際戰警2》以及父親自導的電影《馬奎斯的三場葬禮》。湯米李瓊斯過去也曾笑談父女在片場的互動，形容女兒偶爾賴床，卻仍敬業完成拍攝，留下溫馨回憶。

如今白髮人送黑髮人，噩耗來得突然。警方強調，目前仍在釐清維多利亞是否獨自入住飯店、事發前是否有人陪同，以及實際死因，相關調查尚未告一段落。

