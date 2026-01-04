愛女元旦陳屍飯店！「疑用藥過量」79歲湯米李瓊斯首發聲

湯米李瓊斯愛女維多利亞於1日在飯店猝逝。（圖／翻攝自X）





79歲好萊塢巨星湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）歷經三段婚姻，她與第二任妻子金伯莉克勞利（Kimberlea Cloughley）所生的愛女維多利亞瓊斯，1日被發現陳屍於舊金山一間高級飯店，享年34歲。對此，湯米李瓊斯與其他家屬也沉痛發聲了。

根據外媒《每日郵報》報導，維多利亞於元旦當天在舊金山某飯店14樓被發現身亡，警方於凌晨2時52分抵達現場後，發現她已出現「膚色異常」的情況，急救無效後當場被宣告死亡，第一批抵達現場的急救人員發現她的嘴唇與指甲帶有藍色，懷疑她可能是藥物過量導致死亡。

《TMZ》報導則指出，維多利亞當晚曾與3至4名好友在飯店一同慶祝新年，有目擊人士稱維多利亞當晚曾吸食古柯鹼，但詳細死因仍有待警方查證。針對維多利亞的噩耗，她的爸爸湯米李瓊斯及其他家人也在時隔一天後發表聲明表示：「我們感謝大家的關心、思念與祈禱，請在這段艱難時期尊重我們的隱私，謝謝。」

事實上，維多利亞曾短暫隨父親進入演藝圈，參演《MIB星際戰警2》、《籃球兄弟》，以及父親自導的電影《馬奎斯的三場葬禮》。湯米李瓊斯也透露，當時14歲的女兒初次踏入好萊塢片場，需早上5點起床拍戲，但多次喚醒仍不起床，他甚至開玩笑要將她開除；幸好工作人員暗中喚醒她，準時帶到片場，才避免了被開除的危機。

