愛女元旦飯店猝逝！湯米李瓊斯悲痛發聲：艱難的時刻

美國影星湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）的女兒維多利亞瓊斯（Victoria Jones）在元旦當天被發現陳屍於舊金山的五星級費爾蒙飯店（Fairmont Hotel），享年34歲。這起突如其來的憾事震驚演藝圈，湯米李瓊斯與家人隨後發表聲明，回應外界關切。

維多利亞瓊斯（左）1日猝逝，享年34歲。（圖／翻攝自New York Post YouTube）

湯米李瓊斯1日痛失愛女。（圖／翻攝自IMDb）

綜合外媒報導，湯米李瓊斯得知愛女猝逝的噩耗後，2日發表聲明：「我們感謝所有人的慰問、關心和祈禱，在這段艱難的時期，請尊重我們的隱私，謝謝。」而維多利亞瓊斯的確切死因仍有待警方調查確認。

維多利亞瓊斯跟隨父親腳步進入演藝圈，參演《MIB星際戰警2》（Men in Black II）、《馬奎斯的三場葬禮》（The Three Burials of Melquiades Estrada）等作品。其中《馬奎斯的三場葬禮》正是父親湯米執導的電影，她也曾在美國影集《One Tree Hill》客串演出。

湯米李瓊斯（左）曾演出《MIB星際戰警》系列電影。（圖／翻攝自IMDb）

湯米李瓊斯過去受訪時曾回憶與女兒在片場的互動趣事，透露女兒是一名優秀的演員，但有次她因拍攝需要清晨5點起床，卻賴床不肯起來，他開玩笑說「我只好把她開除了」，但製作團隊最終還是把她叫到片場完成拍攝。

