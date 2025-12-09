愛女別KP徽章反擊網軍 應曉薇憶1事：被霸凌15年

應曉薇（左）的女兒應佳妤（右）發文指，這幾天遭部分媒體與網軍、側翼鋪天蓋地的進行思想審判、人格抹殺。（圖／本報資料照片）

2026年選舉，藍綠白都進入備戰狀態，北市第五選區（中正、萬華）議員應選8席次，遭國民黨停權的議員應曉薇官司未了，恐不競選連任，但其女兒應佳妤宣布「都已做好準備」，被外界認為代母出征意味濃厚。今（9）日應佳妤PO影片發聲反擊側翼，別上的「KP」徽章引發關注，而應曉薇也發聲支持女兒了。

應佳妤今天在臉書發文，提到這幾天遭部分媒體與網軍、側翼鋪天蓋地的進行思想審判、人格抹殺，讓她深深感受到來自民主鐵拳的洗禮，也同時真正體會到媽媽這段時間以來所承受的壓力是多麼巨大。她強調，自己目前就是一位對政治有熱忱和思想的年輕人，「何德何能讓部分媒體以及網軍側翼如此鋪天蓋地的針對？」

應佳妤透露，藉由這次事件，她才知道原來自己的影響力遠超過原本協助媽媽的角色，也更加堅定了日後自己無論是什麼身份，都要善用這份影響力，為社會弱勢族群努力，都要回饋、奉獻中正萬華這塊孕育她長大的家鄉。

不久應曉薇隨即在臉書發文，指應佳妤前2天的發言，竟然被網軍、側翼集體霸凌，此事件讓她回憶起當年開玩笑說「往遊民身上噴水」，結果被霸凌15年，她都一笑置之，因為同情假帳號的網軍、側翼也要生活賺錢，但是她個人好奇，賣人頭帳號、做網軍能發財嗎？並給予良心建議，「台灣到處缺工，找正職工作才是正道」，最後不忘勉勵女兒：「應佳妤妳很棒，做妳自己」。

而應佳妤在影片中，衣服領口別了一個「KP」的徽章，明顯想搶攻民眾黨候選人的選票。對此，欲代表民眾黨參選台北市第五選區（中正、萬華）市議員的發言人吳怡萱表示：「樂見年輕人認同KP的理念，歡迎加入台灣民眾黨」。

