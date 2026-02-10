愛女性感炫富爆紅 蔡幸娟親曬合照 59歲淡出近況曝

女兒（右）在社群炫富爆紅，蔡幸娟親曬合照曝淡出近況。（圖／楊約翰攝、Threads@__amanda.614）

近日一名千金妹妹在社群平台Threads炫富而爆紅，且擁有氣質外型和性感身材，沒想到事後被發現竟是資深女星蔡幸娟的女兒，引起熱烈討論。而蔡幸娟淡出演藝圈將近10年，如今女兒意外受到關注，她也在社群曬出母女合照曝光近況。

蔡幸娟9日晚間在社群分享一張照片，只見她放下一頭及肩中長髮，身穿七分袖上衣，掛著一條灰色圍巾，臉部肌膚、五官完全展露，即使現已59歲，保養狀態仍相當完好。身旁的女兒則頂著烏黑長髮，一身天藍色外套，脖子上還有小巧項鍊裝飾，這是女兒爆紅後首度母女同框，且兩人緊牽著手、十指緊扣，露出淺淺微笑，畫面滿溢幸福氛圍。

同時蔡幸娟向粉絲宣布，「謝謝這段時間，每天清晨六點，準時在這裡對娟姐說一聲早安。那份守候，我們都知道。想跟你們說一件小小的事，從明天開始，我們把早安的約定，改成早上七點。不是改變，只是讓晨光慢一點，讓大家多睡一會兒。明天七點，我們會在新的晨光裡等你」，原來早已過上退休生活的她，依然不忘透過社群與網友互動。

母女合照曝光後，吸引不少網友留言大讚，「好棒的母女，女兒很像媽媽美麗，漂亮啊」、「嚇我一跳，還以為什麼事情，沒事平安就好」、「美麗的母女同框！還是微冷，要穿暖哦」、「如同姊妹一樣，祝您新週愉快」，不僅如此，蔡幸娟也會親自回覆留言，展現親民的作風。

