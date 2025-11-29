愛女房內服藥昏睡！媽媽開門驚見「親弟弟性侵她」
（記者洪承恩／綜合報導）台中市一名女子小琪（化名）因為感情問題，服用安眠藥後陷入昏睡，怎料舅舅阿德（化名）看見以後，竟認為有機可乘，意圖動手性侵，最終被小雨的媽媽、自己的親姊姊發現，全案因此曝光。台中地院審理後，依照乘機性交未遂罪，判處2年有期徒刑，全案仍可上訴。
根據判決書內容，小琪先前因為感情問題，需要服用安眠藥入睡，怎料阿德去年某天的凌晨突然闖入小琪的房間，趁著小琪昏睡時脫去衣物，試圖性侵逞慾。當天清早小琪的媽媽發現女兒還沒起床，於是進入房間內關心，沒想到竟看見自己的親弟弟在對女兒伸出狼爪，氣得拍下照片，並且報警處理。
對於這起案件，阿德則是喊冤，自己與小琪一同服用藥物，接著沉沉睡去，醒來時已是晚上6點左右，自己是遭到誣陷的。不過，小琪的母親則表示，當下她把弟弟打醒，直到救護人員到場時，弟弟仍是清醒的狀態，且對女兒做出打算性侵的姿勢。
台中地院法官查看照片，加上小琪的私密處驗出阿德的DNA等證據佐證，最終不採信阿德的說法，依照乘機性交未遂罪，判處2年有期徒刑，全案仍可上訴。
