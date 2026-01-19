愛女接衣缽／星二代合體劉宇寧「演出如災難」 評審辣評：唱得很差

歐陽娣娣有兩個姐姐已經在影視圈打開市場，她還在努力卻不時遭到批評。（翻攝歐陽娣娣微博）

歌手蘇見信女兒蘇祐婕因2019年在中國參加《一路成年》綜藝節目受到矚目，去年陸續在上海、倫敦走秀。演藝圈也有星二代自海外接觸演藝工作，進而正式出道，歐陽龍的小女兒歐陽娣娣上有姐姐歐陽妮妮、歐陽娜娜在演藝圈發展有成，她2024年赴泰國參加《創造營亞洲》，最終以第8名成為限定女團Gen1es成員。

只是中國演藝圈難生存，歐陽娣娣近日才嘗了苦頭，她登上中國音樂節目《有歌第二季》，和人氣偶像劉宇寧合作〈畫像〉，然而在演出結束後，有評審直接點名他只投出一票，且是投給劉宇寧，接著該名評審直言「這是一個特別好看的舞台，但是歐陽娣娣妳唱的很差，妳是這個歌的女主角，妳跟這個歌沒有關係，妳唱的每一句都不可信，這是一個特別災難的演出」。十分嚴厲，幸好劉宇寧跳出來緩頰。

沈佳潤是中國全方位主持人、演員小沈陽之女。（翻攝沈佳潤微博）

中國藝人小沈陽愛女沈佳潤，因為長得像爸爸，曾被酸最醜星二代，但她不受影響，對自己頗有自信，苦練歌舞，去年自韓國以NINA之名發行韓文單曲。但近日也是不慎翻車，中國江蘇跨年晚會上沈佳潤與毛不易合唱〈不染〉，在演唱過程中多次搶拍、跑調，甚至出現忘詞狀況，影片網路瘋傳，沈佳潤也在網路致歉，表示因太緊張，未來會繼續努力。

導演李安之子李淳，15年前在好萊塢電影《醉後大丈夫2》開啟演員路，之後返台拍戲至今。李淳也非常爭氣，返台發展後，陸續入圍金馬獎、金鐘獎共三次，演技已受肯定。

