愛女民宿遭抵制、疑逃漏稅！詹惟中曬證據喊告

娛樂中心／楊佩怡報導

台灣命理師詹惟中近日在社群平台上，疑似暗酸高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」，遭網友撻伐後立刻刪文道歉，結果不少網友挖出詹惟中為他女兒在日本開的民宿，紛紛呼籲抵制不要住。如今該民宿也在官網發出中日文聲明，澄清僅是委託宣傳的合作關係，並強調「本公司不存在任何政治立場問題」。此外，詹惟中也被網友質疑逃漏稅，對此他則曬出證據並喊話「亂罵會提告」。





詹惟中愛女民宿遭抵制、疑逃漏稅！本人曬「營業執照」打臉喊告：女兒很無辜

網友們因詹惟中失言，紛紛挖出他女兒的日本民宿，喊話要抵制、拒住。（圖／翻攝自Threads）

廣告 廣告

日前詹惟中疑案酸高市早苗「尖嘴猴腮」，被大批網友炎上，更找到了他為愛女在日本京都、大阪為女兒開設民宿的品牌，紛紛發文呼籲台人、日人抵制。詹惟中接受三立求證時則表示，「民宿的部分百分之百有執照，我們也不願意太多的回應」，並再次針對先前評論公開道歉，承諾不會在談政治，「讓大家不高興之後會檢討改進，我會虛心受教，好好檢討自我，謝謝大家」。

詹惟中愛女民宿遭抵制、疑逃漏稅！本人曬「營業執照」打臉喊告：女兒很無辜

被網友點名的民宿官方緊急發出聲明，強調詹惟中沒有任何經營關係。（圖／翻攝自民宿官網）

因詹惟中失言被牽連的民宿品牌，則立刻在官網頁面發出中日文聲明，強調「我們美盧品牌民宿，與詹惟中先生沒有任何經營關係，僅為委託宣傳之相關合作。美盧為日本公司日本ビジネスコンサルティング株式会社經營，本公司不存在任何政治立場問題。 還請各位冷靜對待」。

詹惟中愛女民宿遭抵制、疑逃漏稅！本人曬「營業執照」打臉喊告：女兒很無辜

詹惟中2度發聲替女兒抱不平，強調做錯事的是他本人，網友要罵就罵他，他會虛心面對。（圖／翻攝自詹惟中臉書）

針對網友瘋狂抵制女兒的民宿生意，甚至被質疑有逃漏稅，詹惟中再次發聲了，根據《ETtoday新聞雲》報導，他表示民宿是女兒經營代管，也接下1百多家各地民宿的代理，但是做錯事情的是他本人，而不是女兒；網友要怎麼罵他，他都會虛心接受。同時他也曬出民宿營業執照重申：「我一定是虛心態度面對，對粉絲們與民眾也誠摯道歉與改進，但民宿是百分百有執照又繳稅，我們都是合法的，但是女兒與家人無辜，若亂罵會提告」。

原文出處：詹惟中愛女民宿遭抵制「疑逃漏稅」！本人曬「營業執照」打臉喊告：女兒很無辜

更多民視新聞報導

網黃不只賣場無碼露出！昔停車場「全裸擺拍」畫面遭挖

詹惟中酸高市早苗尖嘴猴腮！愛女日本民宿「遭抵制」他急回應

李多慧穿學生服逛夜市！0偽裝「挺出大饅頭」網暈爛

