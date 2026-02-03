愛女疑遭霸凌！名醫收到「校方要求」超震驚：為什麼要被害者道歉？

小兒科名醫12月自爆，女兒在校園遭到不當傷害，疑脊椎受傷導致癲癇發作緊急送醫，他也報案進入司法程序。名醫今（3）日感謝外界關注，表示目前校方仍在調查中，女兒已經轉學、正在恢復中，不過校方人員曾在班級群組請他們夫妻出面道歉，讓女兒非常難過，也讓他感到高度不解與震驚，「為什麼要『被害者道歉』？」

名醫在臉書粉專發文指出，依相關規定，校方原則上應於2個月內完成調查並提供結果，但校方昨天來信告知，調查處理期限將因故延長1個月，因此他要向所有關心的爸爸媽媽們說聲抱歉和謝謝。名醫透露，事件發生後，校方人員曾在班級群組中表示，「希望能由學校出面，請我們夫妻向班級孩子致歉」，讓女兒看到後非常難過，他和老婆也感到高度不解與震驚，「為什麼要『被害者道歉』？」

廣告 廣告

名醫強調，事件責任尚未釐清之前，校方人員即要求被害者家長向全班致歉，已明顯偏離校園安全事件中「保護被害者、避免二次傷害」的基本原則，也讓夫妻倆對校方後續處理的中立性與適切性，產生了重大疑慮，並逐步喪失信任。「基於保護孩子身心狀況、穩定其學習與生活環境的考量，我們夫妻已於去年底，為孩子辦理轉學」。

名醫補充，女兒前後曾住院兩次，有段時間完全無法行走，只能靠他背著進急診室、抱著去上廁所，為了怕女兒心裡難過，名醫只能強打起笑容安慰，「妳不要擔心，不能走路也沒關係，反正爸爸可以背著妳一輩子」；名醫說明，目前女兒已回到一個老師認真盡責、同學友善的熟悉校園，初期女兒走路不穩，他也準備了一支拐杖備用，不過老師、同學都很願意照顧她，希望所有苦難到他們為止，不要再有其他孩子經歷同樣的傷害。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

更多中時新聞網報導

農夫保險公開賽》長青樹從頭贏到尾 賈斯汀羅斯生涯13冠

中職》桃猿「做伙」拚連霸 張善政祝福

產業前景不明 養豬戶年減169場