愛女迷《獵魔女團》 楊祐寧露肌較勁

楊祐寧化身最帥計程車駕駛，3日出席代言人記者會。父親楊進元病逝後，他忙籌備「元鍋」不停歇，確定在12月12日開幕，到時會邀請牧師祝福，恰好那天是元鍋創始30周年，意義重大，他也笑虧，當天也是好友楊謹華生日，放話「不知道情誼到哪裡，看她會不會飛回來祝賀。」

楊祐寧曾透露兒子沒機會吃爺爺做的菜是一大遺憾，但自豪繼承爸爸手藝，像是前幾天女兒生日，他做了一大桌子的菜，但不忘吐槽「女兒竟然點西餐」。身為三寶爸的他，家中十分熱鬧，5歲大女兒現在喜歡《Kpop 獵魔女團》，還會問他「有沒有肌肉？」他大秀肌肉外，還笑回：「妳看是不是跟男團Saja Boys很像。」

楊祐寧同門張軒睿被傳在邱澤、許瑋甯婚禮時，他去廁所路上和章廣辰打招呼，但被對方無視，之後回大廳時，章廣辰更是快速進去會場，似乎在閃躲，讓張軒睿、章廣辰、許光漢「三帥友情生變」舊聞再度浮上檯面。

楊祐寧昨被問到此，直呼沒看到此新聞，但是有看到張軒睿限時動態寫「無中生有」，楊祐寧笑說：「還以為是生髮水廣告。」他也說，自己認識這幾個年輕男生，他們是很可愛、個性直爽的男生，像張軒睿被揣測，可能他也覺得莫名其妙。