愛女逝世淚訴真實死因！ 龍千玉：她不是不要媽媽

台語情歌天后龍千玉出道48年，將於明年4月舉辦首場個人巡迴演唱會。今（16）日下午，她身穿性感紅色禮服現身記者會，害羞地與猛男互動。提到摯愛的家人時，更在台上數度淚崩。她感謝高齡90多歲的母親，從小到大一路給予支持。被問及已逝的女兒，她含淚揭露真實死因，表示女兒是因意外跌倒而離世。龍千玉也透露，演唱會演出時，將為女兒保留一個位置。

出道48年首辦個人演唱會 龍千玉：為媽媽而唱

台語情歌天后龍千玉身穿大紅色禮服演唱〈祝你馬到成功〉，一旁有兩位肌肉猛男熱舞、抖胸助陣。

龍千玉害羞與猛男舞者互動。圖／台視新聞

出道48年的龍千玉終於將舉辦首場個人演唱會，媽媽和弟弟江志豐也到場擔任最佳應援團。龍千玉表示，在媽媽的鼓勵下，她才萌生舉辦演唱會的動力。

龍千玉的媽媽與弟弟也到場支持。圖／台視新聞

不過，談到她生命中摯愛的女兒於2012年離世，當時外界曾出現錯誤揣測，龍千玉也正面回應表示，「她是意外、不小心跌倒的。雖然女兒走了，心裡當然很難過，也很痛，但最後得到這個答案，讓我稍微不那麼悲傷，她不是不要媽媽。」說到一半，她哽咽落淚。

夢見女兒微笑「已保留位置」 專場飆唱龍式情歌

龍千玉表示她有收到法院通知，證實女兒離世確實是意外，事隔13年，愛女終於入夢。她說，「我沒有哭著醒來，我只是想說，怎麼會夢到我女兒？是不是她也在關心媽媽這件事情？」她也指出，女兒生前最喜歡的一首歌是〈忘川河〉，她已將這首歌編排在演唱會歌單中，並為女兒保留專屬的座位。

龍千玉以自身經歷陪伴歌迷走過低潮，在專場演唱會上將再次展現「龍式情歌」的溫暖魅力！

台北／張綺云、黃聖權 責任編輯／蔡尚晉

