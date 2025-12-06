愛女遭踹頭住院「無力走、癲癇發作」！網紅名醫提告 校方啟動調查

網紅名醫女兒遭同學踹頭重傷。（圖／TVBS）

一名網紅名醫的國中女兒在校園內遭同班男同學用腳踹頭，造成頭部鈍傷住院，目前出現下肢無力走路及癲癇發作症狀，懷疑是脊椎受傷。這起疑似校園霸凌事件已由名醫向警方提告傷害，並在社群媒體發文表示將讓所有壞人受到應有懲罰。台北市教育局表示，學校已完成校安通報並啟動後續處理程序，但校方目前尚未對外進一步回應此事。

這起校園霸凌事件發生於11月26日上午，網紅名醫的女兒在下課時間被同班男同學踹頭導致受傷住院，醫院驗傷後判定為頭部鈍傷。名醫於隔天上午8點前往警局提告傷害，但目前對方家長尚未到案說明。

事件在網路上持續發酵，有人曝光一段疑似是名醫配偶的對話，指控一名家長會委員未經同意竊取醫療資料並外流，質疑該委員是受託於家長會還是校方，並批評對方知法犯法。然而，當事學校的學生事務處已發表聲明，確認11月26日下課時間確實有學生受傷，目前受到良好照顧，校方已依程序處理並全力協助學生，同時持續強化安全教育，呼籲大家避免轉傳未經查證的資訊，以免對學生造成二度傷害。

國教盟理事長王瀚陽表示，如果雙方調解不成，且學校確定這是霸凌事件，家長在提告時若要求財務損失賠償，通常會附帶民事損害賠償，也就是傷害罪損害賠償，以刑事附帶民事的方式要求賠償金，這是較為常見的處理方式。

台北市教育局回應指出，學校已依規定完成校安通報並啟動後續處理程序，將督導學校在家長提出調查申請後，依法辦理調和或調查作業，釐清事件真相。目前校方對此事件暫未進一步回應。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

